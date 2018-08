Summer Edition di buySardinia e Ajo in Pullman: Is Arutas

Ti offriamo delle domeniche alternative da vivere in gruppo o se preferisci in solitario relax, partendo comodamente da Cagliari con pullman Gt dotati di ogni confort, senza pensare al traffico, al parcheggio e portando con te tutto il bagaglio di cui necessiti per la tua giornata al mare.



La nostra tappa per domenica 26 agosto è Is Arutas , considerata la perla della penisola del Sinis, nel territorio di Cabras, per la bellezza del suo mare turchese e le sue calette con sabbia impreziosita da granelli di quarzo finissimo, simili a chicchi di riso, in un escalation di colori meravigliosi che brillano sotto i raggi del sole.





Programma :

Ore 08:00 Appuntamento in Piazza dei Centomila;

Ore 08:15 Partenza per Porto Pino;

Ore 18:00 Partenza per Cagliari



Contributo di partecipazione OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA E AJO IN PULLMAN - 23 € Adulti

Per prenotazioni e pagamenti sino al 20/08, dal 21/08 €28; - 19 € Bambini (03-11) - Gratuito Bambini (0-2) È necessaria la prenotazione e il versamento anticipato del contributo di partecipazione.

*Gli eventi sono condizionati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti;



Come prenotare: Attenzione ragazzi non è cambiato nulla! Potete prenotare rivolgendovi direttamente alla vostra associazione di fiducia, secondo le solite modalità di contatto: www.buysardinia.it



Info: (anche whatsapp): buySardinia: 3336749958 Vincenza - infobuysardinia@gmail.com -www.buysardinia.it - Pagina FB (buySardinia) - Gruppo FB (Escursioni e Visite Guidate in Sardegna) Ajò in pullman: 3289053599 Nicola - 3472594854 Enrico - ajoinpullmana@gmail.com -www.ajoinpullman.it - Gruppo FB (Ajò in pullman) - Pagina FB (Ajò in pullman)



Le nostre attività sono rivolte esclusivamente ai soci buySardinia e Ajò in Pullman Se vuoi partecipare alle nostre iniziative ma non sei ancora socio Iscriviti Subito! Ore 08:00 Appuntamento in Piazza dei Centomila;Ore 08:15 Partenza per Porto Pino;Ore 18:00 Partenza per CagliariContributo di partecipazione OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA E AJO IN PULLMAN - 23 € AdultiPer prenotazioni e pagamenti sino al 20/08, dal 21/08 €28; - 19 € Bambini (03-11) - Gratuito Bambini (0-2) È necessaria la prenotazione e il versamento anticipato del contributo di partecipazione.*Gli eventi sono condizionati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti;Come prenotare: Attenzione ragazzi non è cambiato nulla! Potete prenotare rivolgendovi direttamente alla vostra associazione di fiducia, secondo le solite modalità di contatto: www.ajoinpullman.it Info: (anche whatsapp): buySardinia: 3336749958 Vincenza - infobuysardinia@gmail.com -www.buysardinia.it - Pagina FB (buySardinia) - Gruppo FB (Escursioni e Visite Guidate in Sardegna) Ajò in pullman: 3289053599 Nicola - 3472594854 Enrico - ajoinpullmana@gmail.com -www.ajoinpullman.it - Gruppo FB (Ajò in pullman) - Pagina FB (Ajò in pullman)Le nostre attività sono rivolte esclusivamente ai soci buySardinia e Ajò in Pullman Se vuoi partecipare alle nostre iniziative ma non sei ancora socio Iscriviti Subito!





ORGANIZZAZIONE

buySardinia

Sito internet: http://www.buysardinia.it/

Email: infobuysardinia@ gmail .com

Telefoni: 3336749958

Tags