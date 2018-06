A Castelsardo Frame presenta Opening Party con Valentino Kanzyani

FRAME present OPENING PARTY



Sabato 7 Luglio 2018 H 23:30



LineUP CubeRoom



International Guest:

VALENTINO KANZYANI (Cadenza)

SAFFRONKEIRA DJSET

BLINKAR FRÅN NORR (WarmUP)

FABIO FALLONI (Resident)



Visual Live Show:

CHILI VISUAL



Installation Video:

MARTINA CARA



V A L E N T I N O K A N Z Y A N I (S L O)



Il nome di Valentino Kanzyani inizia a circolare nella metà degli anni ’90, quando scalda le notti dell’Ambasada Gavioli, uno degli storici locali della scena techno slovena, maturando uno stile unico e riconoscibile e avvicinandosi anche al mondo della produzione.

A tutti gli effetti uno dei padri fondatori della techno slovena, Valentino ricerca un suono originale, eclettico e di genere, che lo porta fino alla creazione di una propria etichetta. Nel 1999 esce un suo primo lavoro, a quattro mani, con l’amico e connazionale Umek. Dal successo dell’Ep l’idea di fondare una nuova casa discografica, la Recycle Loop che anticipa così quella che sarà la personal label di Valentino, Jesus Loved You che nasce nel 2005. La musica di Valentino Kanzyani si è chiaramente evoluta nel corso degli anni, senza mai però tradire le origini ed il rispetto dovuto al genere techno che ha ampiamente contribuito a creare e diffondere. Influenze raffinate ed apertura artistica alle nuove e più ricercate tendenze contraddistinguono l’amore che Kanzyani continua a riservare per l’arte del Djing, un amore viscerale, portato avanti con integrità. Tanto che dal 2011 nascono le serate targate Next Wave, un party project con base a Ibiza che nel giro di qualche stagione si afferma con grande successo. La costante proposta di nuovi talenti della scuola rumena, arricchita da partecipazioni di grandi nomi come Ricardo Villalobos, consolidano lo status di Kanzyani come big player della scena techno europea. L’attitudine classica non deve però ingannare; al momento di suonare i suoi famosi tre turntables, Valentino dimentica il significato di parole come limite, genere e purismo; che siano protagoniste le influenze minimal, le visioni tribal o la sua amata techno, il talento di Kanzyani mantiene sempre e solo un’unica promessa: la qualità della musica ed il divertimento.



GARDEN ROOM: w/ Marcellino (Resident) Il giardino estivo “chicca” del Frame, accoglie i clienti sotto un cielo stellato con un grande gazebo di legno, con poltroncine, tavoli, sedie e piante in fioritura, ideale per trascorrere piacevoli serate all’aperto in un'ampio ed arioso ambiente, ideale per ospitare compagnie numerose e per gustare un drink fresco sotto le stelle. Inoltre la terrazza è arricchita da una visuale mozzafiato che affaccia sulla bellezza incantevole del castello di Castelsardo.





ORGANIZZAZIONE

FRAME Sardinia

Sito internet: https://www.facebook.com/events/1781627545239362/

Email: framesardinia@ gmail .com

