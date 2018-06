Escursione al Faro di Capo Caccia

Uno dei simboli di Alghero e del nord Sardegna si svela al grande pubblico per la prima volta nella storia: solo la mattina di domenica 1 luglio sarà infatti possibile oltrepassare il cancello della Marina Militare e raggiungere la punta estrema del promontorio di Capo Caccia da dove il mitico Faro si staglia a strapiombo sul mare .



Oltre 700 metri di strada separano il piazzale della discesa alle Grotte di Nettuno dal Faro. 700 metri di panorami inediti, straordinari da dove, in vetta, domina il mitico Faro bianco.

“Porto Conte a tappe - Il Faro di Capo Caccia”

Iscrizioni a partire dal 22 giugno presso: Biking Sardinia via Garibaldi n.87 all'interno della galleria del Quartè Sayal oppure scrivendo al nostro indirizzo info@bikingsardinia.it o chiamando il n.3933313788

Il Faro di Capo Caccia sarà raggiungibile solo per adulti, bambini e animali che prenderanno parte alla quarta edizione dell'evento denominato, manifestazione ludico sportiva non competitiva alla scoperta delle meraviglie del Parco Naturale Regionale di Porto Conte.Alle ore 8,15 partirà la tappa verso la strada completamente asfaltata e chiusa al traffico, potranno raggiungere il piazzale di Capo Caccia, lasciare in quel punto la bicicletta e quindi percorrere l'ultimo tratto verso il Faro, circa 700 metri, a piedi (vietato accedere con qualsiasi mezzo all'area Faro).A causa del notevole numero di partecipanti si consiglia vivamente di iscriversi i giorni precedenti ritirando la pettorina di partecipazione. Contributo di partecipazione per adulto: 10 Euro.Ragazzi dai 12 ai 18 anni: 5 Euro.Gratuito sotto i 12 anni non compiuti.Noleggio Bici muscolare: 10,00€ Noleggio E-bike: 25,00€Possibilità di pranzare al Parco di Porto Conte organizzato dal Comitato di Borgata di Sa Segada - Tanca Farrà, piatto composto 10 Euro.Per le adesioni al pranzo contattare il 3474974285 - Dolores.Partenza dei ciclisti: ore 8,15 davanti a Casa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte.Lunghezza del percorso: 8,9 km.Tipo di percorso: 100% asfalto.Punti di ristoro: sul percorso e all'arrivo.Punti panoramici: infiniti.Premiazioni: premi a sorteggio.Parcheggio: gratuito presso Casa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte.Casa Gioiosa e l'Emporio del Parco saranno aperti al pubblico e saranno presenti gli stand dei produttori con il marchio del Parco.Sarà possibile effettuare escursioni e visite guidate, noleggiare mezzi elettrici, pranzare in compagnia e molto altro.Giornata ideale per famiglie con bambini.Tutte le info su www.visitportoconte.it o via mail a: visitportoconte@gmail.com Meeting point https://goo.gl/maps/nkhQbTBuCw52