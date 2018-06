Escursione in Gommone a Pan di Zucchero e Porto Flavia

Hai mai sentito parlare del meraviglioso Pan di Zucchero e della galleria di Porto Flavia? Bene, domenica 1 luglio potremo ammirarli da vicino con una nuova avventura via mare nella costa del Sulcis-iglesiente.



Una fantastica escursione in gommone che ci farà ammirare baie dall’acqua cristallina, fondali verde smeraldo, grotte segrete (tra cui Grotta Sardegna) e scenari spettacolari. Nel pomeriggio ci sposteremo nella famosa spiaggia di cala Domestica per un tuffo e qualche scatto suggestivo.

Non dimenticate la maschera ;) affrettatevi posti limitati



Programma

- Appuntamento ore 09.00 Mediaworld (Sestu)

- Mattina: Escursione in gommone in collaborazione con Warung beach club Masua, sosta relax spiaggia attrezzata di Masua, pausa pranzo

- Pomeriggio: Spiaggia di Cala Domestica

- Rientro previsto ore 19.30 Informazioni

Quota di partecipazione: € 45,00 per adulto - € 35,00 bambini fino ai 12 anni non compiuti Opzionale: Visita guidata interna alla Galleria di porto flavia (ticket € 10.00)



La quota include l’escursione in gommone con guide esperte, il trasferimento e la sosta a Cala Domestica, il passaggio in minibus da Cagliari a/r e l’accompagnamento e il supporto di una guida escursionistica per tutta la giornata



L'escursione guidata in gommone (da 20 passeggeri) parte dalla spiaggia di Masua e prevede le seguenti tappe:

• Porto Flavia; Grotta Sardegna (grotta con la forma della Sardegna); Baia dei faraglioni; Grotta semi-sommersa del soffione; Baia dell’acqua dolce; Canalgrande (sito geologico molto importante a livello mondiale); Pan di zucchero (Monumento naturale, Patrimonio dell'Unesco.



Equipaggiamento consigliato: crema solare, costume di ricambio, asciugamano, ombrellino; maschera, boccaglio, pinne, pranzo al sacco. Possibilità di sostare nello stabilimento balneare attrezzato a Masua.



Per tutte le info e prenotazioni: Fabio 333 3557875 - Claudia 392 1141730 Email: info@nadirsardinia.com - Sito web: nadirsardinia.com





ORGANIZZAZIONE

Fabio Perria - Nadir sardinia

Sito internet: http://nadirsardinia.com/

Email: info@ nadirsardinia .com

Telefoni: +39 333 3557875

