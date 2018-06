200 Milioni di Dischi venduti nel mondo, 200 dischi tra oro e platino, 500 milioni di fan sparsi nel mondo.



Data unica per l'Italia: saranno in Sardegna, a Cagliari all'arena in Fiera il 6 settembre alle 21,00: Disco Music Stars Celebration.





ORGANIZZAZIONE

Prevendita: Boxoffice Sardegna -> Tel. 070/657428 Biglietti da €uro 32,5 a 42,5 + diritti 2,5 prevendita

Tags