Escursione del plenilunio nella foresta di Minniminni

Primo plenilunio estivo : andiamo a goderci lo spettacolo del tramonto e della luna che sorge in un luogo adatto e a breve distanza da Cagliari. Cammineremo su un antico sentiero di carbonai nell'ultima ora di luce, fino a raggiungere la cima del Monte Minniminni.



Da qui, dopo la sosta per ammirare tramonto del sole e alba della luna, consumeremo la cena al sacco e poi rientreremo alle auto camminando in una comoda e panoramica sterrata.





Auto propria, scarpe da trekking, cena al sacco, acqua da bere, felpa e torcia.



Partenza ore 19 fronte ex Carceri di Castiadas.

Lunghezza: circa 8 Km

Dislivello in salita: circa 350 m

Tempo: circa 3 ore e 30'

Costo: € 20 a persona

Adesioni entro le ore 19 di Martedì 26 Giugno al 3489305607





ORGANIZZAZIONE

"Alla scoperta di.."

Sito internet: https://www.allascopertadi.it/prossimamente.html

Email: info@ allascopertadi .it

Telefoni: 3489305607

