A Cagliari Escursione & Arpa in Luna Piena

Giovedì 28 giugno h. 19.00-22.30 L'Associazione NA2RA organizza Escursione & Arpa in Luna Piena un trekking insolito, un mix tra musica e natura dove il suono dell'arpa si fonde l'ambiente naturale.



L'escursione si svolgerà con la Luna Piena in uno dei 10 colli calcarei di Cagliari, dimora antica delle diverse civiltà succedutesi nel tempo.



Ad attenderci un trekking serale suggestivo tra le bianche rocce calcaree, i profumi della macchia mediterranea e l'azzurro sfondo di un mare cristallino.

L'arrivo silenzioso di una misteriosa Luna Piena, per finire, il magico, emozionante e rilassante 'canto' delle vibrazioni dell' arpa di Raoul Moretti con un aperitivo alcolico a base di erbe locali.





Appuntamento ore 19,00 nei parcheggi del Lazzaretto di S.Elia (Cagliari); evento a numero chiuso, prenotazione obbligatoria.

Si consiglia abbigliamento sportivo.

Scarpe con suola antiscivolo (tennis o trekking).

Il percorso è di 3 km circa.



Per adesioni e informazioni: Info@na2ra.it Tel/sms 347884599





ORGANIZZAZIONE

Associazione NA2RA

Email: info@ na2ra .it

Telefoni: 3478845996

