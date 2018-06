Ajò in pullman a... S'Ardia di Sedilo

La folle corsa de sa Prima Pandela in onore di San Costantino, aiutato dalle altre due Pandele e dalle tre scorte e inseguito da 100 cavalieri, è uno degli eventi più famosi della Sardegna e non ha certo bisogno di presentazioni (www.santuantinu.it).



Noi partiremo da Cagliari venerdì 6 luglio nel primo pomeriggio, per essere per tempo nella zona del Santuario, assistere alla corsa e ai festeggiamenti e usufruire dei punti ristoro.



PROGRAMMA :

- partenza venerdì 6 luglio da Cagliari (parcheggi ex Hotel Mediterraneo) h14.30

- rientro a Cagliari previsto per le h23 circa



Possibili fermate speciali: CAPOTERRA, CORTE DEL SOLE, MONASTIR, SERRENTI, SANLURI, URAS, SANTA GIUSTA, TRAMATZA, ABBASANTA (maggiori info: goo.gl/6LKWHW)



QUOTA: - pullman 18€ (quota standard) oppure 21€ (quota rimborsabile) fino al 2 luglio (dopo 23€) Maggiori info sulle quote rimborsabili: goo.gl/V4B7wJ



PRENOTAZIONI E PAGAMENTI: www.ajoinpullman.it Scegli il posto (goo.gl/r6QZbz)

Scopri le promo (goo.gl/zcGWMB) INFO (anche whatsapp): 328/9053599 Nicola (orario 15.00-20.00) - 347/2594854 Enrico (orario 10.00-15.00)



ajoinpullmana@gmail.com - www.ajoinpullman.it Gruppo FB (Ajò in pullman) - Pagina FB (Ajò in pullman) Versione mobile (opn.to/k/ajoinpullmanmobile)



Attività rivolte esclusivamente ai nostri soci, perciò diventa socio! L'evento è condizionato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti





ORGANIZZAZIONE

Ajò in pullman

Sito internet: http://www.ajoinpullman.it

Email: ajoinpullmana@ gmail .com

Telefoni: 3289053599

