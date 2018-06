Cagliari: L’ensemble Les Privilèges du Roy a Echi lontani

Domenica 24 giugno a Cagliari il festival Echi lontani prosegue con un altro prestigioso ospite internazionale: dal Belgio arriva Les Privilèges du Roy , ensemble barocco in rappresentanza del Conservatorio Reale di Bruxelles.





Alle 21 nella Chiesa di Santa Maria del Monte il gruppo (composto da Manami Matsuyama al flauto a becco, Gaëlle Boqué al violino barocco, Alexandre Adline al violoncello barocco e Ugo Turcat, al clavicembalo) proporrà al pubblico cagliaritano un concerto dal titolo “Magie del barocco”.





Musiche di Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann e di Antonio Vivaldi saranno al centro di questa serata focalizzata intorno alla prima metà del XVIIIesimo secolo.





Scrive Les Privilèges du Roy nel testo di presentazione del concerto: “Nonostante il fatto che i tre autori siano completamente contemporanei, ciascuno di loro sviluppa una propria scrittura particolare nell’affrontare i pezzi in trio e quartetto; in effetti è possibile riconoscere uno stile particolare all’interno di ognuna delle opere affrontate: l’arte della melodia e della tessitura per il grande maestro d’opera Händel, lo stile galante e l’eleganza del dialogo in Telemann e la virtuosità esacerbata di Vivaldi”.





Prezzo dei biglietti: 5 euro (intero) e 3 euro (ridotto).





La serata sarà trasmessa sulla pagina Facebook di Echi lontani.





Informazioni : 320.8505922 - www.echilontani.org - www.facebook.com/echilontani - echi.lontani@alice.it - twitter.com/echi_lontani.





Organizzata dall’associazione Echi lontani, in partenariato con il Conservatorio “G.

P. da Palestrina”, la Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” e l’associazione culturale “Le Officine”, il festival vuole fare riscoprire il prezioso patrimonio della musica antica proponendo concerti in alcuni dei luoghi più suggestivi di Cagliari. La direzione artistica è affidata a Dario Luisi, violinista genovese e grande esperto di musica antica.





Echi lontani è tra i membri del network Rema, l’unico rappresentante per la musica antica in Europa nato con lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze, informazioni e collaborazioni nel campo della musica antica.





Echi lontani è realizzato con il contributo di: Regione autonoma della Sardegna- Assessorato Spettacolo, Comune di Cagliari- Assessorato Spettacolo, Fondazione di Sardegna.