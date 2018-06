Estate 2018 ad Isili

Per l'estate 2018 la cooperativa Sa Frontissa , in collaborazione con la Piscina Acquamania di Isili , vi propone la possibilità di trascorrere una giornata all'insegna della cultura e del divertimento.



Vediamo nel dettaglio il programma che abbiamo pensato per voi:

ORE 10:00-10:30 Visita al Nuraghe Is paras

ORE 11:00 Visita al Museo Maraté

ORE 12:30 Pranzo al Sacco (non compreso nel pacchetto)

ORE 13:00 Ingresso in piscina

ORE 19:00 chiusura della piscina e fine del pacchetto.





Costo Adulti € 9,00

Costo bimbi € 7,00 (da 6 a 14 anni)



Vi ricordiamo che all'interno della piscina è presente un bar dove poter acquistare bibite, panini, tramezzini e gelati.



Potrete anche usufruire del servizio noleggio di 2 lettini + sedietta + 1 ombrellone al costo di € 5,00 (non compreso nel pacchetto).



L'offerta sarà valida per tutta l'estate 2018



PER INFO E PRENOTAZIONI : 3482231271 3391121384 3804553856





ORGANIZZAZIONE

Cooperativa Sa Frontissa Isili

Email: sa .frontissa@ tiscali .it

Telefoni: 380.4553856 - 339.1121384 - 348.2231271

Tags