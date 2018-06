A Cagliari Corso di lingua russa per principianti

Il corso base di lingua russa, con insegnante madre lingua, durerà di 30 ore con appuntamenti bisettimanali di 2 ore ciascuno .



Si può decidere di seguire in una delle due fasce orarie: mercoledì e venerdì ore 10:00-12:00 oppure ore 18:00-20:00

Le lezioni si svolgeranno a Cagliari, La sede sarà definita in base al numero di prenotazioni.



Il programma del corso è il seguente:

- alfabeto cirillico, basi della scrittura e lettura

- fonetica - sistema consonantico

- caratteristiche dei suoni vocalici

- sostanti :generi, numero e casi

- aggettivi

- casi e declinazioni

- pronomi

- preposizioni

- verbi e coppie di verbi perfettivi

- imperfettivi

- verbi di moto

- lettura e traduzione di testi semplici aspetti culturali presentazioni e patronimico, fiabe popolari e i nomi parlanti dei loro personaggi, tutto il mondo è paese: proverbi a confronto



Per partecipare alle attività è necessario anche richiedere l'iscrizione all'associazione compilando un modulo che viene fornito via mail.





