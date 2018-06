17^ Edizione Palio degli Asinelli di Ollolai

L’Associazione Turistica Pro Loco di Ollolai, con il patrocinio: del Comune di Ollolai, Regione Autonoma della Sardegna Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, AGRIS Sardegna, BIM Taloro, Unione Comuni Barbagia, organizza il “17° PALIO DEGLI ASINELLI”, il “15°PALU DE SOS VIHINADOS” e l’ “8° CORTEO MEDIEVALE DELLA SARDEGNA” con la partecipazione: Fanfara dei Bersaglieri Sanniti di Benevento CAMPANIA, Rappresentanti del Palio dei Micci di Querceta TOSCANA, Sbandieratori e Musici del Borgo Moretta del Palio diAlba PIEMONTE e il Carro “de SU PALU” con l’ingresso ufficiale del GONFALONE 2018, nella sera del 14 Luglio 2018 dalle ore 21:00.





Lo scopo è quello di promuovere e valorizzare un animale, l’asinello, che nel passato rappresentava un bene prezioso per ogni famiglia Ollolaese, e far conoscere ad un’ampia platea il nostro paese attraverso questa manifestazione. Lo spettacolo per la sua originalità sembra evocare in miniatura il fastoso e famoso “Palio di Siena” . Il suggestivo e incantevole palio si corre in notturna con inizio alle ore 21,00 nella caratteristica e singolare Piazza Marconi nel centro abitato di Ollolai, si articola in batterie eliminatorie e finale.



Il Palio ha origine nel 1970 quale sfida tra i vicinati “ Vihinasos ” del paese sulle ali di vecchie leggende, dopo alcuni anni di necessario rodaggio, la manifestazione ha assunto un carattere di decisa rievocazione storica. La sua realizzazione coinvolge la totalità del paese poiché i vari vicinati o Vighinados, provvedono all’allestimento del corteo ed a preparare il corridore che con l’asino difende il proprio colore. Attualmente le contrade o VIHINADOS sono cinque, con colori e animali che li contraddistingue, Giallo, Rosso, Verde, Nero e Celeste .



L’obbiettivo dell’evento è la promozione dell’asinello Sardo , animale indispensabile, in passato, come bestia da soma, specie nei territori impervi, con la motorizzazione ha perso molte sue prerogative. Rimane, però, la possibilità di salvaguardare e valorizzare la specie asinina a rischio estinzione e contestualmente sviluppare le economie locali attraverso un rapporto armonico con l’ambiente e il territorio e il totale rispetto della salute dell’uomo e del suo benessere psicofisico.



L’asino è un animale dal carattere mite e sincero, amico dei bambini, e l’incarnazione della lentezza e della tranquillità, ma anche della mitezza, della sobrietà, dell’umiltà doti rare nel mondo d’oggi che l’associazione vuole salvaguardare.



Le Nostre Partecipazioni: la Pro Loco e il Comune di Ollolai dal 2012 rappresentano la REGIONE SARDEGNA al Palio del Casale, a Camposano (Na) dove tutti i più importanti palii d’Italia, ognuno in rappresentanza della propria regione, si sfidano per contendersi il titolo di campione nazionale, nel maggio del 2014 OLLOLAI e la SARDEGNA sono diventati CAMPIONI D’ITALIA 2014, mentre nel maggio 2015 per la prima volta a Campossano si correva per il titolo di campione europeo, e OLLOLAI e la SARDEGNA andavano a conquistarsi il gradino più alto del podio, diventato CAMPIONI EUROPEI 2015, e ancora nel mese maggio del 2016 sempre a Camposano OLLOLAI e la SARDEGNA sono andati a conquistare il gradino più alto del podio, diventato per la prima volta in assoluto CAMPIONI MONDIALI 2016.



Corteo Medievale della Sardegna , fa parte di un programma molto più vasto e articolato,all’interno del “PALIO DEGLI ASINELLI”. Si tratta di una sfilata a cui prendono parte i gruppi medievali più rappresentativi della nostra Sardegna. Quest’anno si prevede la partecipazione straordinaria della Fanfara dei Bersaglieri Sanniti di Benevento CAMPANIA, Rappresentanti del Palio dei Micci di Querceta TOSCANA, Sbandieratori e Musici del Borgo Moretta del Palio di Alba PIEMONTE. L’obiettivo è quello di un connubio tra un momento culturale e un momento di tradizione e di divertimento. Il principio base, lavorare alla creazione di una consapevolezza diffusa, non limitando la partecipazione dei cittadini a forme di "consultazione", ma attivando processi di comunicazione e partecipazione di qualità di largo impatto; integrare il lavoro degli enti con le associazioni che si occupano di temi intrecciati fra loro, perché con la partecipazione attiva della cittadinanza che l’economia locale può influire positivamente sui flussi turistici.



PROGRAMMA

17° PALIO DEGLI ASINELLI – 15° PALU DE SOS VIHINADOS

VENERDI 13 LUGLIO 2018

ORE 12:00 TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI PALIO DEGLI ASINELLI

ORE 17:00 SEDE PRO LOCO ESTRAZIONE BATTERIE PALIO

ORE 19:00 SALONE EX CINEMA Piazza Marconi: (in diretta su sardegnalive.net) CERIMONIA DI BENVENUTO ALLE DELEGAZIONI DELLE REGIONI PIEMONTE, TOSCANA, CAMPANIA e con la partecipazione straordinaria delle copie concorrenti al RealityTv Olandese “Het Italiaanse Dorp” Presenta Roberto Tangianu.

ORE 20:00 CORTILE ex Asilo Parrocchiale: CENA A BASE DI PRODOTTI TIPICI DELLA SARDEGNA

ORE 21:30 PIAZZA MARCONI: APERTURA MANIFESTAZIONE: Saluto delle delegazioni partecipanti e apertura ufficiale del Palio degli Asinelli 2018 SERATA: “BALLOS PO SU PALU” 3° INCONTRO DI MUSICHE E DANZE TRADIZIONALI DEL MEDITERRANEO con la partecipazione del Gruppo Etnico formato da: Peppino Bande (Organetto), Giamichele Lai (Trunfa e Voce), Tore Deriu (Chitarra) e con la partecipazione straordinaria della “Fanfara Bersaglieri Sanniti” di Benevento

Presenta Roberto Tangianu



SABATO 14 LUGLIO 2018

ORE 12:00 PIAZZA MARCONI:APERTURA ESPOSIZIONE ETNIE DI ASINO SARDO E ASINO DELL’ASINARA in collaborazione col Dipartimento di Ricerca per l’incremento Ippico “AGRIS Sardegna”

ORE 13:00 SOS VIHINADOS: PRANZO NELLE CONTRADE PARTECIPANTI AL PALIO

ORE 21:00 PIAZZA MARCONI: 17° PALIO DEGLI ASINELLI in NOTTURNA,15° PALU DE SOS VIHINADOS, CORTEO MEDIEVALE DELLA SARDEGNA, Fanfara dei Bersaglieri Sanniti di Benevento CAMPANIA, Rappresentanti del Palio dei Micci di Querceta TOSCANA, Sbandieratori e Musici del Borgo Moretta del Palio di Alba PIEMONTE e il Carro “de SU PALU” con l’ingresso ufficiale del GONFALONE 2018.



Programma della serata:

ORE 21:00 Spettacolo Etnico del Gruppo “DILLIRIANA” con: Carlo Crisponi (Voce), Silvano Fadda (Organetto), Giovanni Demelas (Tastiera), Roberto Tangianu (Launeddas)

ORE 21:20 Inni del Palio

ORE 21:30 Corteo Medievale della Sardegna e il Carro de “SU PALU”

ORE 22:00 Partenza batterie eliminatorie

ORE 23:00 Palio del Reality (Corsa riservata ai concorrenti del Reality Tv Olandese)

ORE 23:10 Finale

ORE 23:30 15° Palu de Sos Vihinados de Ollolai

ORE 24:00 Premiazioni e Spettacolo Pirotecnico



Speciale EVENTI SARDEGNA 2018

DIRETA TELEVISIVA SU WWW.SARDEGNALIVE.NET

Presentano: Roberto e Cristina Tangianu

Speaker ufficiale: Tore Budroni



MONTEPREMI :

1° Classificato: € 2.500

2° Classificato: € 800

3° Classificato: € 500

4° Classificato: € 200



PALU DE SOS VIHINADOS

1° Classificato: SU PALU (Stendardo) + € 450











