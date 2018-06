A Monti Festeggiamenti per San Giovanni Battista

Sabato 23 Giugno

Ore 18:00 - Raduno delle bandiere presso la Chiesa di San Gavino Martire, in corteo verso la casa del Presidente dove sarà offerto un rinfresco; si proseguirà per la Chiesa di San Giovanni Battista.

Ore 19:00 - Vespri e Santa Messa al termine dei quali, in processione con il simulacro del Santo, si andrà verso la Parrocchia di San Gavino Martire.



Domenica 24 Giugno

Ore 18:15 - Dalla chiesa di San Gavino Martire processione con il simulacro del Santo verso la Chiesa di San Giovanni Battista, accompagnata dal Coro Confraternita San Gavino di Monti, Banda Musicale Monti, Gruppo folk San Paolo Di Monti e Mini Folk 'Balàri' di Monti.



Ore 19:00 - Santa Messa e passaggio della bandiera alla classe 1958.

Ore 20:00 - Salto tradizionale dei fuochi di San Giovanni.

Ore 21:00 - Rinfresco offerto dal Comitato a tutti i presenti. La serata sarà allietata dal gruppo musicale "santafe"





