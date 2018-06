Rassegna Estiva Maschere della Sardegna a Samugheo

L' Associazione Culturale Mamutzones Antigos in occasione di Tessingiu - 51^ mostra dell'Artigianato Sardo presenta



Rassegna Estiva Maschere della Sardegna



Samugheo

28 luglio 2018

ore 21,00 ex caseificio

Vestizione dei gruppi



ore 23,00 piazza Repubblica

Balli in piazza con Silvano Fadda e Carlo Crisponi





ORGANIZZAZIONE

Sito internet: http://https://www.facebook.com/Mamutzones.samugheo/

Tags