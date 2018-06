L'altra faccia di: mostra personale dell’artista nuorese Mario Fois a Nuoro

Un’esposizione che vuole far conoscere al pubblico un altro Fois, «al cui nome - riferisce la curatrice Stefania Bevilacqua - è solitamente associato uno degli esiti più originali dell’astrattismo informale contemporaneo, con le sue macro e micro implosioni cromatiche che trovano ispirazione negli immaginari mondi abissali, capaci di infondere emozioni estetico-sensoriali che vanno oltre qualsiasi dimensionalità oggettiva». Ma Mario non è solo questo.



All’affascinante serie Jewels - più conosciuta, ma mai uguale a se stessa - è affiancata Ass-enza, la produzione figurativa di Mario Fois che non tutti conoscono! Un centinaio di opere in cui prendono vita sinuosi corpi femminili, restituiti con una gestualità espressionistica a tratti antinaturalistica, dove linee e colore ancora una volta sono protagonisti del suo linguaggio espressivo, questa volta però più vicino al mondo reale, e che rimanda, per certi versi, anche alla sua prima attività.

«L’ossessione per la forma - prosegue la curatrice - porta l’artista a sperimentare nuove strade.



La mostra diventa così occasione per presentare la sua ricerca attuale: con la serie inedita Ghost Mario Fois espone la recente esplorazione informale, nuovi connubi tra inusuali supporti e medium cromatici, segnano la nascita di una nuova evoluzione del suo linguaggio, fatto di immagini monocrome o bicolore che raggiungono trasparenze e dissolvenze senza precedenti nella sua produzione. Un’insolita morbidezza a tratti tridimensionale, nella quale si insedia quella texture miniaturistica che tanto caratterizza la sua opera visiva».



Con l’intento di coniugare due linguaggi diversissimi, la Gallery diventa il luogo dell’incontro di un dualismo visivo e concettuale: un unico spazio dove dialogano figurativo e informale per ritrovare entrambi quelle radici comuni che contraddistinguono inevitabilmente la maniera di Mario Fois: l’informe e il colore, e forse, il corpo e il suo fluido.



Vernissage: sabato 23 giugno 2018 – ore 19.oo

Luogo: Fly Top Hair & Art Gallery – via Jacques Prevert, 16_o81oo

Orari: da martedì a giovedì 9.oo/13.oo – 15.oo/19.oo.

Sabato 9.oo/17.oo Fino al ????

Info: www.flytopartgallery@gmail.com - www.mariofois.com Tel: +39 329.3815840





ORGANIZZAZIONE

flytop hair & art gallery

Email: flytopartgallery@ gmail .com

Telefoni: +393293815840

