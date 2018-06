Tramonti e Vigneti alla Tenuta Asinara di Sorso

In occasione di Tramonti e Cantine 2018 a Sorso Tenuta Asinara apre al pubblico nella notte del 30 giugno. La tenuta accoglie i visitatori per una visita nei vigneti al tramonto .



Il tutto accompagnato dai nostri vini!



Dove: Tenuta Asinara S.S. 200 dell’Anglona, Loc. Marritza, Sorso.



Orari: dalle 20.00 al 1.00

Posti limitati, per informazioni 3939911707



Suggerimenti: Abbigliamento informale ed eventuale giubbino.





ORGANIZZAZIONE

Tenuta Asinara

Email: booking@ tenutaasinara .com

Telefoni: Maria Luisa 3939911707

Tags