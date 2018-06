17^ Sagra de Sas Panafittas a Nughedu San Nicolò

Il 29 e 30 giugno 2018 a Nughedu San Nicolò 17^ Sagra de Sas Panafittas e 11^ Edizione di Nughedu e dintorni producono arti e mestieri.



Venerdì 29 giugno

Ore 20,00 Apertura Stand gastronomico

Ore 21,00 Musica dal vivo e karaoke



Sabato 30 giugno

Ore 9,00 Apertura mostra naturalistica

Ore 21,00 Inizio Sagra con degustazione de "Sas Panafittas" e della pecora in umido

Ore 22,00 Serata musicale con il gruppo Ti porto via con me





ORGANIZZAZIONE

Sito internet: http://https://www.facebook.com/events/1604063619721262/

Tags