A Putzu Idu Strade di Birra. Un immenso Pub in riva al mare!

Il 7 e 8 Luglio nella splendida cornice delle spiagge del Sinis, undici microbirrifici con oltre cinquanta etichette di birra artigianale trasformeranno il lungomare di Putzu Idu (Oristano) nel più grande Pub in riva al mare della Sardegna.



Tra i birrifici partecipanti numerosi quelli ad aver ricevuto prestigiosi riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale, come l’isolano Mezzavia, "Italian Revelation" al Bruxelles Beer Challenger 2017, e Birra Perugia, “Birrificio dell’anno” a Birra dell’Anno 2016.

Il tutto sarà accompagnato da una ampio settore gastronomico con numerosi stand di street food di qualità, e da una ricca proposta di musica live e dj-set da pomeriggio fino a tarda notte.



Inoltre numerose attività collaterali: Contest fotografico, Street Sport, regate di Sup e passeggiate in Catamarano .



E per non escludere proprio nessuno sarà presente un ampia area giochi dedicata ai più piccini.





ORGANIZZAZIONE

Strade di Birra

Sito internet: https://www.facebook.com/stradedibirra/

Email: info@ stradedibirra .it

Telefoni: 3490740602

