Luna piena a Sa Stiddiosa

L’associazione Sonebentu organizza un facile trekking per una notte con bagno a "Sa Stiddiosa". Una cascata davvero speciale, un perpetuo stillicidio che alimenta un limpido specchio d’acqua di grande bellezza, circondato da una vegetazione esuberante. "Sa Stiddiosa", una conformazione rocciosa caratterizzata da un continuo sgocciolio prodotto dall'acqua di una sorgente soprastante.



Si trova sulla sponda destra del fiume, orientata verso nord-est. Questa parete caratterizzata da enormi concrezioni calcaree è totalmente ricoperta da vegetazione erbacea idrofila, principalmente capelvenere (Adiantum capillus-veneris) Giunti nella Barbagia di Seulo inizieremo la nostra facile escursione in discesa che ci porterà in uno dei luoghi più incontaminati e selvaggi della Sardegna.



Un facile e panoramico sentiero ci condurrà alla cascata di sa Stiddiosa, dove potremmo tuffarci nelle fresche acque



Dislivello: dslv.

max. circa 300 m. Difficoltà: E (adatta a chiunque purché abituato a camminare e in buona forma fisica)



Ritrovo a Seulo sabato 30 ore 17, spostamento in macchina sino all'imbocco del sentiero da percorre a piedi ( circa un chilometro , in discesa) Bagno e sistemazione campo, cena e notte stellata



Domenica bagni e tuffi a volontà.



Contributo Trekking euro 20

Le nostre iniziative sono riservate ai soci.

Chiedi come diventare socio

Per info:Mail : sonebentu@gmail.com Tel: 3283165131 https://www.facebook.com/events/980133442143204/





