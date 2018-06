A Sassari Mercatino dei Bambini

L'Albero Del Riccio presenta per l'estate 2018 il "Giardino del Riccio": 1000 mq di prato attrezzato e recintato, in pieno centro a Sassari!



Da giugno a settembre, campo estivo in settimana e spazio feste nei weekend.



Per farvi conoscere questo gioiello nella nostra città, Le Spille e Birbetta Eventi organizzano con loro il primo " Mercatino dei Piccoli per mamme e bambini ": venerdì 29 giugno dalle 17 alle 20 potrete scambiare e vendere libri e giocattoli, abbigliamento e accessori per mamme e bambini e creazioni faidate.





Come si faceva una volta nei mercatini dei bambini, potrete realizzare le vostre postazioni con cassette di legno, scatole di cartone e tavolini recuperati qua e là.

Durante la serata, animazione e intrattenimento a cura de l'Albero del Riccio.



La quota di ingresso a bambino è di 5 € ed è richiesta la prenotazione entro il 27 giugno.



Le attività sono aperte ai bambini da 4 anni in su accompagnati dai genitori.



INFO E ISCRIZIONI: Le Spille 3403092828 Birbetta Eventi 3465196550 L'Albero Del Riccio 3470154311





https://www.facebook.com/events/2080250878853118/

info@ lespille .it

3403092828

