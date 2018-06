Cagliari: Terza edizione de Il Testimone del Volontariato Sardegna

Dedicato a tutti Voi che siete un meraviglioso arcobaleno di colori. In questi ultimi anni il volontariato avverte sempre più in maniera crescente l’esigenza non solo di rapportarsi in modo efficace e puntuale con i benefici delle proprie azioni, ma anche di promuovere sul territorio una cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva per costruire un tessuto sociale più forte e coordinato.



Ogni singola organizzazione di volontariato, compresa l’Alzheimer Italia Cagliari lavora con dedizione al raggiungimento dei propri scopi, ma non sempre riesce a gestire la complessità crescente che la società attuale ci richiede.

Per ovviare a questo, da tempo ha deciso, di operare in rete con gli altri soggetti del territorio, così da essere più incisivi avendo maggiori opportunità di scambio, di esperienze. Creare rete rafforza le azioni, aumenta la visibilità e la capacità di stimolare nuove energie utili a far crescere il capitale sociale .



Per soddisfare questa crescente esigenza l’Associazione Alzheimer, investe da tempo nella promozione e nel sostegno di una progettazione sociale che accompagni il volontariato locale nel lavorare in rete affinché possa portare il proprio contributo con maggiore efficacia nella definizione delle politiche sociali e della crescita “umana” del territorio.



Il Testimone del Volontariato cosa è? E’ un riconoscimento che viene assegnato ad una Associazione di Volontariato o ad un Volontario. Quali obbiettivi ha? Far emergere le positività del mondo del Volontario, per stimolare l’ emulazione ed attivare nuovi volontari. In cosa consiste il premio? Si tratta di un testimone da corsa costituito dall’unione di tante monete.



Le monete simboleggiano i valori positivi che le ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIO creano nella SOCIETA’. Le monete nel loro insieme formano il Testimone del Volontariato, che simboleggia la perenne corsa che le Associazioni fanno INSIEME per sostenere le persone in ogni loro BISOGNO. Come funziona? Attraverso una scheda alle ASSOCIAZIONI che viene chiesto di comunicare le loro esperienze positive. Le SCHEDE vengono raccolte e valutate da una COMMISSIONE. L’ Associazione che ha segnalato l’esperienza più idonea a comunicare la positività del mondo del Volontariato viene insignita del premio.



Questa Associazione porterà il Testimone fino all’ edizione successiva. Le diverse Associazioni in fondo corrono per un unico comune obbiettivo, migliorare la nostra società. Sarà l’occasione per conoscerci con chi ancora non ci conosce e rivedere con piacere i Partecipanti delle scorse edizioni. Trasmettere le proprie esperienze diventando “Ambasciatori del Volontariato” sarà l’obiettivo che si rinnova anche in questa edizione in cui ci soffermiamo a riflettere su cosa significa investire sulle nuove generazioni stimolando attraverso la conoscenza e il sapere ad un cambiamento di paradigma che dia la possibilità di rispondere ai bisogni della società, diffondendo attraverso le esperienze vissute, modelli virtuosi da prendere come esempio.



Puntiamo quindi non solo a rispondere alle necessità del mondo che ci circonda, ma ad educare i giovani alla solidarietà come percorso di crescita educativa, implementando l’ esperienza che si rinnova creando nuove relazioni e sinergie collaborative.



Per info: scrivere a ass.alzheimer.cagliari@gmail.com – testimonevolontariatosardegna@gmail.com oppure chiamare al 3407163664





