Ajò in pullman sull' Altopiano di Golgo col Trenino Supramonte

Non poteva mancare, dopo lo strepitoso successo degli scorsi anni, l'escursione tra la natura del Supramonte di Baunei!



Più precisamente sull'altopiano di Golgo, ad ammirare la spettacolare voragine carsica di 290 m di Su Sterru, la Maschera di pietra, le pozze d'acqua basaltiche As Piscinas, gli antichi ovili tipici del Supramonte e la chiesa di San Pietro.



Ma l'aspetto più curioso di questa escursione sarà come la faremo: a bordo di un trenino gommato messo a disposizione dalle guide del territorio, che saranno con noi per tutta la giornata alla scoperta di luoghi strabilianti! Il pranzo sará al sacco (non dimenticate di portarlo da casa, perché probabilmente non avremo punti ristoro nelle vicinanze).





IMPORTANTE: per via della capienza del trenino potremo fare solo 1 pullman, quindi affrettatevi!



PROGRAMMA:

- partenza domenica 24 giugno da Cagliari (parcheggi ex Hotel Mediterraneo) h9 -

rientro a Cagliari previsto per le h21 circa

Possibili fermate speciali: CAPOTERRA, POETTO DI QUARTU, OLIA SPECIOSA (maggiori info: goo.gl/6LKWHW)



QUOTA:

- pullman 18€ (quota standard) oppure 21€ (quota rimborsabile) fino al 18 giugno (dopo 23€)

- guida e trenino 18€ (bambini 10€) (pagamento direttamente il giorno della gita) Maggiori info sulle quote rimborsabili: goo.gl/V4B7wJ



PRENOTAZIONI E PAGAMENTI:

www.ajoinpullman.it INFO (anche whatsapp): 328/9053599 Nicola (orario 15.00-20.00) - 347/2594854 Enrico (orario 10.00-15.00) Domande frequenti - FAQ (goo.gl/9N4g2z) ajoinpullmana@gmail.com - www.ajoinpullman.it Attività rivolte esclusivamente ai nostri soci, perciò diventa socio! L'evento è condizionato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti





ORGANIZZAZIONE

Ajò in pullman

Sito internet: http://www.ajoinpullman.it

Email: ajoinpullmana@ gmail .com

Telefoni: 3289053599

Tags