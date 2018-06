Estate per giovanissimi nell’antico Campus romano di Bancali

Trascorrere una settimana in una fortezza come ai tempi dell’antica Roma vivendo un sogno per davvero. Come? Immergendoci nel cuore della storia e divertendoci come in un bel gioco di ruolo, per una settimana intera.



Sono state aperte le iscrizioni per vivere una settimana da sogno con questa indimenticabile esperienza dentro al Castrum romano di Bancali (Comune di Sassari).



L’EVENTO si terrà dalle ore 15.00 di Domenica 8 Luglio, a Domenica 15 Luglio ore 12.00.

Ed in replica prossimamente. I posti sono limitati per questa esperienza che sarà come un salto di 2000 anni a ritroso nel tempo.IL CAMPUS estivo, ideato dal Tour Operator Italtours con l’associazione Ad Signa Milites, intratterrà infatti i giovanissimi per una settimana intera e prevede: accoglienza da domenica 8 Luglio alle ore 15 nel Castrum Romano di Bancali (località La Crucca – in provincia di Sassari) e illustrazione del calendario settimanale;Avvio di una divertente attività ludico – ricreativa per ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni. Giocando si impara! Come in un lungo e avvincente gioco di ruolo dove i giovanissimi dovranno rispettare tempi, luoghi regole. Responsabilizzandosi. I ragazzi indosseranno abiti del legionario, per immergersi in un periodo storico come un soldato romano duemila anni fa… ma attenzione: nessun istinto bellico, bensì un modo diverso e giocoso, per imparare all’insegna del gioco di squadra e del divertimento. Approfondimenti sulla vita nel passato rispetto a quella odierna, per cogliere il senso delle cose, del mondo antico e di quello che ci ospita.I GIOVANISSIMI apprenderanno, divertendosi, la storia e la cultura facendo attività e impegnandosi in diverse iniziative. I loro genitori potranno contattare i partecipanti ad un numero di telefono dedicato, e meglio orari prestabiliti. Ovviamente sarà attiva una linea telefonica h 24 per le urgenze.Per maggiori info e prenotazioni scrivete a:italtours@italtours.it Info Line: +39 3493945569 Daniele.Nel Castrum si terranno numerose attività che molto più che in un gioco di ruolo: la vita nell’antichità, ad esempio, la storia e le regole del Castrum, le armi e gli indumenti, le architetture e le costruzioni. Il tutto lontani dalla “realtà virtuale”.L’EVENTO sarà a numero chiuso. Il campus estivo, costruito con tronchi di legno, è imponente, circondato da un fossato, ed è situato a Bancali. Località in provincia di Sassari. Le attività di rievocazione storica sono strettamente rivolte ai giovani dagli 11 ai 17 anni che verranno seguiti da 9 animatori.COSTO a partecipante onnicomprensivo di vitto, alloggio, attività, trasporto nelle località balneari della zona: 535 euro (anziché 600 euro). La quota andrà versata al tour operator ItalTours Srl entro e non oltre venerdì 29 Giugno 2018. Infatti per le prenotazioni dal 29 Giugno al 2 Luglio, il costo di 600 euro rimarrà invariato. Ulteriore sconto in caso di iscrizione dei 2 figli, con le rispettive quote di 535 Euro, che verranno ridotte del 20%.MODALITÀ PAGAMENTO tramite bonifico intestato a: Italtours SRL, via Barone Rossi, 27 – Cap 09125 Cagliari (CA). Conto corrente presso La Banca Intesa, viale Bonaria – Cagliari. IBAN: IT47E0306904852100000004877Nella causale specificare “Campus estivo Luglio 2018”, numero di persone, e dati per emissione fattura ma attenzione: solo se riceverete conferma alla vs richiesta via e-mail per verificare la disponibilità. Per l’emissione della fattura indicateci sempre via e-mail: nome, cognome, indirizzo postale e codice fiscale.Altre info su: https://www.italtours.it/tour/bancali-nellantico-campus-romano/