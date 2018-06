Punkreas in Concerto a Solarussa il 29 Giugno 2018 in occasione dei Festeggiamenti del Santo Patrono, nella suggestiva cornice del Parco di San Gregorio.



Nati nel 1989 a Parabiago (MI), possono essere considerati a buon diritto la punk band più famosa d’Italia. Musicalmente, la band cerca sonorità grezze e furenti che rivelano peraltro una tecnica eccellente ed una creatività – soprattutto nei testi – fuori dal comune.



Apriranno la serata "Sista Namely and The Islanders". Insieme al collettivo "Isla Sound" e allo studio "Cuba Rec", pubblicano nel 2016 l’EP "Reloveution" con all’interno i primi frutti della collaborazione con "The Islanders".

Ad aprile 2018 Sista Namely & The Islanders presentano il singolo "Positive" che anticipa quello che sarà il loro primo album intitolato "Here and now" e prodotto da Antonio PapaN’tò Leardi.



INGRESSO LIBERO E GRATUITO AREA FOOD AND DRINK Parco di San Gregorio Solarussa (Or) Sardegna





ORGANIZZAZIONE

Comitato Leva 78 Solarussa

Sito internet: https://www.facebook.com/events/2166620056895276/

Email: saleva1978@ gmail .com

