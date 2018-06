Storia, misteri e natura al Castello di Acquafredda

L’associazione Arkimissa in collaborazione con la cooperativa Antarias e con Giancarlo Buccheri operatore del benessere, vi invita sabato 30 Giugno nella splendida cornice del Castello di Acquafredda (Siliqua).



La serata avrà inizio con la visita guidata al castello, attraverso la quale potremo conoscerne la storia e tutti i suoi segreti.​​ Giunti alla torre cisterna avrà inizio un laboratorio sensoriale che ci farà scoprire questo straordinario luogo attraverso i nostri sensi.



Entrare in contatto con l’ambiente circostante e farsi permeare dalla sua bellezza, è il nostro obiettivo.

Un vero e proprio viaggio tra colori, suoni e profumi in un’atmosfera rilassante​. Al termine di questa esperienza mistica, potremo godere della vista di un suggestivo tramonto e rientrare poi verso il punto di ristoro, dove avremo modo di sorseggiare un aperitivo in compagnia.



DETTAGLI EVENTO​

Il percorso non richiede abilità particolari ma è inadatto a chi ha difficoltà nel camminare sui sentieri. Il tragitto all’andata sarà in salita con diversi tratti pianeggianti.



PROGRAMMA EVENTO

​Ritrovo dei partecipanti alle ore 17:00 nei parcheggi del centro commerciale Media World di Cagliari; in alternativa alle ore 18:00 per chi volesse raggiungere direttamente il Castello di Acquafredda. Inizieremo la visita guidata al castello entro le ore 18:30. A seguire il percorso sensoriale tra natura e storia. Intorno alle 21.00 si farà ritorno al punto di ristoro, dove avremo modo di trascorrere un po’ di tempo insieme e sorseggiare un aperitivo.



INDICAZIONI UTILI E SUGGERIMENTI

• Abbigliamento comodo • Scarpe sportive chiuse o da trekking • Piccola torcia • Acqua • Repellente antizanzare



Evento a numero chiuso; contributo di partecipazione di 18 euro per i non associati, di 13 euro per i soci.

Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 3495830687 – 3491564023 - 3293976588, oppure inviare mail al seguente indirizzo: associazionearkimissa@gmail.com -www.castellodiacquafredda.com Foto di Gian Marco Leoni





