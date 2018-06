Ad Ales esposizione Fotosculture: le più belle immagini subacquee del fotografo Alberto Muro Pellico

Dal giorno 22 giugno, data di inaugurazione, fino al 15 luglio 2018 saranno esposte alcune fra le più famose immagini subacquee del fotografo Alberto MURO PELLICONI conosciuto anche come " l'ARTISTA DEL MARE" presentate nelle sue famose e originali creazioni denominate FOTOSCULTURE. "



Fotosculture "è la definizione creata per descrivere le originali cornici in plexiglass turchese plasmato a caldo, che rappresentano un'onda del mare, un continuum che mostra i soggetti come se immersi nel loro liquido elemento.





La prima esposizione di queste creazioni risale ai primi anni 90 in Francia, al Festival Mondial de l'Image Sous Marine, seguita da innumerevoli altre esposizioni in eventi internazionali sia in Europa che in Giappone, dove tuttora si possono ammirare in una mostra permanente a Osaka.





