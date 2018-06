A Cagliari la mostra di Antonio Mannu “Migrazioni – I sardi nel mondo”

Venerdì 15 giugno alle 18, con l'inaugurazione della mostra fotografica di Antonio Mannu “Migrazioni – I sardi nel mondo” , si apre al Lazzaretto di Sant'Elia la tappa cagliaritana di “Migrazioni-la Trasmissione del Senso”, progetto di condivisione dei risultati di un lavoro sulla migrazione sarda contemporanea.



L'esposizione presenta parte della vasta documentazione visuale raccolta con la ricerca “Migrazioni – in viaggio verso i migranti di Sardegna ”.

Realizzata dall'Associazione Ogros, tra il 2008 e il 2016, racconta la migrazione isolana del nostro tempo, dando voce, in prima persona, ai suoi protagonisti. L' obiettivo è conoscere, attraverso immagini e storie di vita, le esperienze di chi ha lasciato la Sardegna, comprendere come è mutato il rapporto con la terra d'origine, indagando insieme il senso d’identità, il modo in cui questo si esprime e si trasforma nei luoghi del mondo, come cambia, evolve o si annulla il sentimento di appartenenza.



Nell'arco di oltre 7 anni di lavoro, attraverso interviste video registrate, sono state raccolte le testimonianze di più di 170 persone, incontrate in 21 paesi di 4 diversi continenti. E' stata realizzata una documentazione fotografica, accompagnando i soggetti nella loro quotidianità.



Alla ricerca hanno partecipato Andrea Deiana, Antonio Mannu, Tao Mannu, Luis Murrighile e Paola Placido. Il racconto fotografico in mostra documenta la vita e il lavoro di sarde e sardi che vivono in luoghi diversi del pianeta. È stato prodotto in situazioni e contesti eterogenei, in paesi distanti nella geografia, nella storia, nella cultura, nel tessuto economico e sociale. Nel 2017, sul volume Emigrazione, l'esodo continuo, di Album Sardo-La Sardegna raccontata dai grandi fotografi, sono state pubblicate alcune immagini tratte dalla mostra.



Letizia Battaglia, illustre fotografa palermitana ha scritto: “Ho guardato con attenzione le fotografie realizzate da Antonio Mannu per il suo progetto sulla migrazione sarda, un lavoro eseguito in diversi anni e svariati paesi. Lo ritengo molto interessante e utile, anche per la riflessione a cui ci porta l'evidenziare che, lasciare la propria terra di origine, è uno dei temi più drammatici di questi anni.”



La spagnola Cristina Garcia Rodero, membro dell'agenzia Magnum, a sua volta scrive: “Il progetto fotografico sull'emigrazione sarda di Antonio Mannu è un lavoro fatto con amore, creatività e valentia, difficile sia sotto l'aspetto documentale che concettualmente. Con uno sguardo umano, sincero e sensibile, dona ai protagonisti grande dignità e forza.”



Del lavoro in mostra, in occasione dell'inaugurazione, parlerà il professor Felice Tiragallo, docente di antropologia all'Università di Cagliari, membro del comitato scientifico dell'Isre. “Migrazioni-la Trasmissione del Senso” prevede inoltre la presentazione del video “Intro e Fora-11 storie sarde”, realizzato nel 2015, basato su testimonianze raccolte in 11 paesi diversi. Protagonisti il musicista di Palau Paolo Angeli, incontrato a Barcellona; il ristoratore oristanese Paolo Arca, intervistato a Manama (Bahrain); Federica Di Felice, cresciuta a Siniscola, che vive a Malta. Maria Antonietta Mulas, intervistata ad Ankara, in Turchia.



Nicolas Cannoni racconta la sua storia da Santiago del Cile, dove è nato e vive; Giorgio Casu, artista di San Gavino Monreale, parla del suo lavoro da New York, mentre Giulia Melis dice del suo impegno a Buenos Aires con l'associazione delle “Abuelas de Plaza de Mayo”. Ignazio Mannu, marinaio sassarese, è intervistato sull'isoletta di Ko Hong in Tailandia; Giuseppe Pilo, imprenditore, sassarese anche lui, incontrato a Doha (Qatar); quindi la cagliaritana Monica Cappello, assistente di volo che si racconta da Dubai.

Per finire con la studentessa londinese Giulia Spissu.



Intro e Fora è stato tra i finalisti dell'edizione 2015 del Festival del Documentario di Villanova Monteleone.

A Cagliari è stato proiettato all'Istituto Eleonora d'Arborea ad aprile; sarà riproposto in due occasioni: venerdì 22 giugno alle 21, presso lo Spazio ArtaRuga, in via San Saturnino 13; giovedì 28 alle 19, alla Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta 2.



“Migrazioni-la Trasmissione del Senso” ha il sostegno della Fondazione di Sardegna, é organizzato in collaborazione con l'Associazione Sarditudine. A Cagliari ha il sostegno e il patrocinio del Comune di Cagliari; i diversi eventi sono realizzati con la collaborazione dell'Associazione Tina Modotti, del Centro Culturale Man Ray, del Centro Fotografico Cagliari, della Cooperativa Sant'Elia 2003 e di ArtaRuga - Coworking e Spazio Creativo.



La mostra fotografica sarà aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 info: 345 88 73 748 ascultaogros@gmail.com 070 3838085 segreteria@lazzarettodicagliari.it



didascalie foto inviate:

18 giugno 2009 Barcellona: la violinista Adele Madau, nata a Pirri, ritratta mentre suona il violino con un coltello artigianale, utilizzato per preparare il menù di una “cena sensoriale”.



28 aprile 2009 Barcellona: Paolo Angeli di Palau, talento della chitarra preparata, ritratto nello “Estudio 4” mentre si esercita con lo strumento.



30 novembre 2010 Dubai: Monica Cappello, cagliaritana, archeologa, dopo aver tentato di lavorare in Sardegna, ha intrapreso una carriera di assistente di volo.





