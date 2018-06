MTB in Gallura: Monte Limbara Easy

Vallicciola to the top! - Easy - 18 km - 600m -



Easy ride adatto a tutti sul versante tempiese del Limbara, dopo aver attraversato uno splendido boschetto di sequoie raggiungeremo la fonte di Vallicciola, l'altare e lo splendido lago di Vallicciola.



Dopo una breve sosta al lago, ci dirigeremo verso la base nato abbandonata, se richiesto possiamo fare una piccola visita all'interno sempre nei limiti della sicurezza e nel pieno rispetto delle regole.



Il tour si concluderà con 2 splendidi punti panoramici, " la Madonna delle nevi " con la splendida chiesetta a suo nome, e subito dopo la vetta del Limbara, ci troveremo a 1364 m di altitudine per godere di un panorama mozzafiato!



Da Berchidda, Tour dei Laghi! Medium - 30km 1000m // Easy - 20km 500m.

Già dalla partenza ci sarà una splendida vista su Monte Acuto e sul lago Coghinas, dopo qualche kilometro visiteremo lo splendido Giardino delle Farfalle.



Breve sosta nel rilassante e fresco Laghetto Nunzia, per poi proseguire verso il museo Arte Natura e Ambiente, poco dopo troveremo il laghetto dei Gemelli e finiremo con un adrenalinico singletrack semplice per poi rientrare a Berchidda. Questa escursione può essere adattata a tutti i livelli di difficoltà da chi non va spesso in bici off-road agli estremisti amanti delle discese tecniche e pericolose!!





ORGANIZZAZIONE

bikingSardinia

Sito internet: http://bikingsardinia.it

Email: info@ bikingsardinia .it

Telefoni: 3933313788

