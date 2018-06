Arzachena Summer Festival 2018

Da domenica 17 giugno a venerdì 7 settembre l’estate di Arzachena ospita una rassegna di festival nel centro storico e nei borghi di Cannigione, Baia Sardinia e Porto Cervo con Arzachena Summer festival. Il nuovo format ogni estate porterà arte, sport, musica e creatività in tutto il territorio con un calendario di ampio spessore culturale e, per la prima volta, in partnership con grandi eventi come Time in Jazz di Berchidda e Isole che Parlano di Palau, giunti rispettivamente alla XXXI e alla XXII edizione.



L’iniziativa è del delegato alla Cultura, sport e spettacolo, Valentina Geromino.





“Alta qualità degli eventi e valorizzazione dell’intero territorio sono i principi fondanti di Arzachena Summer Festival – spiega il delegato Geromino -. In sintonia con quanto delineato dalla Regione Sardegna, ci siamo concentrati su un calendario dai forti e variegati contenuti che possa garantire un concreto ritorno di immagine per Arzachena. L’obiettivo di questo format è anche quello di fare rete e creare legami con importanti realtà, sia nazionali che internazionali, con l’ambizione di attrarre un pubblico sempre più vasto”.





L’inaugurazione è domenica 17 giugno all’auditorium comunale con Musica da favola , rappresentazione di danza e musica accompagnata dal Sestetto Grimm. Da luglio, al via il festival letterario Incontri d’autore: 3 appuntamenti con autori nazionali in piazza Risorgimento, alle 22. Il primo è in agenda il 5 luglio.





Il 7 luglio, il 7 agosto, il 17 agosto e il 7 settembre è tempo di Settenot(t)e, festival dedicato a lirica, jazz, tango.





Immancabile l’appuntamento con la tradizione : le degustazioni di zuppa e gnocchi galluresi per la rassegna Arzachena nel piatto sono in programma il 13 luglio e l’1 agosto. Previsti anche festival di danze in costume tradizionale il 28 luglio a Baia Sardinia e il 18 agosto a Cannigione. L’11 agosto si parla ancora di folclore, ma d’oltremare, con l’esibizione di ballerini e cantanti provenienti da diversi Paesi per la XVII Rassegna internazionale del Folclore .





La Settimana Classica trova spazio dal 17 al 22 luglio con concerti e masterclass tra chiese e località balneari, mentre il Festival dello sport è di casa al parco Riva Azzurra dal 25 al 26 agosto con discipline di tendenza.





E ad Arzachena arriva per la prima volta Time in Jazz Il Comune è inserito nel calendario ufficiale della manifestazione ideata dal jazzista Paolo Fresu con un concerto al nuraghe Albucciu l’8 agosto. Ancora grandi collaborazioni questa estate con un altro festival straordinario: Arzachena e Isole che parlano stringono un legame e venerdì 31 agosto portano concerti e degustazioni alla chiesa di Santa Lucia e alla tomba dei giganti di Coddu Ecchju.





Imperdibile il Fiat Lux Festival con performance e installazioni luminose, spettacoli, laboratori, video mapping e visite guidate che animano a sorpresa luoghi sacri e siti archeologici.









All’insegna del divertimento le date del 14 e 15 agosto a Baia Sardinia e Cannigione con dj set, ospiti internazionali e fuochi d’artificio per la notte di Ferragosto.