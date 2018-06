A Monserrato Corso di Ceramica Raku

Il programma prevede:

- Realizzazione di numero 2 manufatti con le tecniche “colombino”, “lastra”, “a mano libera”.

- Prima cottura dei manufatti: passaggio dalla fase argilla alla fase terracotta (biscottatura)

- Decorazione dei due manufatti mediante due differenti tecniche raku

- Seconda cottura.



Il corso partirà se si raggiungerà il numero minimo di 4 iscritti.





Per partecipare all'attività è necessario iscriversi all'associazione organizzatrice compilando il modulo che viene fornito via mail e pagando la quota di iscrizione e il contributo richiesto per l'organizzazione del corso.





ORGANIZZAZIONE

eventsplanning

Sito internet: https://eventsplanningblog.wordpress.com/

Email: eventsplanning2015 .info@ gmail .com

