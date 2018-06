Difformeinforme - Mostra personale di Gino Frogheri al MArte di Oristano

Venerdì 15 Giugno, dalle ore 19.30, nell’elegante spazio espositivo “MCasa”, in via Cagliari 275 a Oristano, si terrà l’inaugurazione della ventiduesima mostra d'arte intitolata difformeinforme.



Nel quarto evento del 2018 verranno presentate le opere pittoriche e le installazioni dell’artista nuorese Gino Frogheri , classe 1937.



La mostra, curata da MArte sotto la direzione artistica di Flaminia Fanari e presentata da Paolo Sirena, Direttore della Fondazione Alghero, sarà visitabile fino al 4 Luglio 2018.





Gino Frogheri inizia la sua attività artistica nel 1953. Dal 1965, con il supporto della Galleria Chironi 88 di Nuoro entra in contatto con alcuni rappresentanti dell’avanguardia artistica italiana, come ad esempio Gianni Dova, Carmelo Cappello, Emilio Scanavino, e internazionale. «Se, da una parte, il contatto con le esperienze artistiche più innovative del Novecento sardo e internazionale offre un’importante occasione di confronto e approfondimento, dall’altra l’orgoglioso temperamento lo porta a elaborare un’originale estetica minimalista in chiave esistenziale, in cui domina una particolare forma che dagli anni ’70 diventa protagonista delle sue opere», scrive la curatrice Flaminia Fanari. «E di forma in forma, tra astrazione geometrica e informale, prende vita la sua visione fluida del contemporaneo».



ORGANIZZAZIONE

MArte (Galleria d'Arte) - Meloni Arredamenti Srl - MCasa - Oristano

Sito internet: https://www.facebook.com/MARTE-544319969062747/

