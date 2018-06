Mogol all'Auditorium dell'ex Convento di Calangianus

La White Art è lieta di annunciare ufficialmente il primo, grande evento artistico e culturale che vede come protagonista un'artista di fama NAZIONALE! In collaborazione con La via del collegio il 20.07.2018 alle 21:30 all'anfiteatro ex-convento, Calangianus



Giulio Rapetti, in arte " Mogol " racconterà aneddoti della propria vita ed esperienza artistica come scrittore delle canzoni più famose del panorama italiano, accompagnato dalla band capitanata dal maestro Satta che eseguirà le canzoni di Battisti.





Siete tutti invitati a sentire, vedere ed assaporare musiche, parole e aneddoti del Maestro Mogol! che eseguirà le canzoni di Battisti. Siete tutti invitati a sentire, vedere ed assaporare musiche, parole e aneddoti del Maestro Mogol!



Testo e immagine rilevati dal web





ORGANIZZAZIONE

White Art Calangianus e la Via del Collegio

Sito internet: https://www.facebook.com/whiteartcalangianus/

Email: whiteartproject@ gmail .com

Tags