Jarabe De Palo in Concerto ad Oschiri

Concerto gratuito di Jarabe de Palo - 20 Años Tour - nella Festa di Santa Lucia e San Demetrio di Oschiri



Gli Jarabe de Palo si formano intorno al 1996, dall'incontro di Pau Donés (voce) con Alex Tenas (batteria), Joan Gené (basso), Jordi Mena (chitarra), Daniel Forcada (percussioni). Partiti da basi latin rock, nell'estate del 1999 gli Jarabe de Palo pubblicano "La flaca", canzone che permette loro di vendere circa cinque milioni di copie in tutto il mondo del loro primo album, intitolato come la canzone ed esploso a scoppio ritardato.



Proprio in quel periodo arriva DEPENDE , secondo album che esce solo in Spagna e viene posticipato nel resto d'Europa alla primavera del 2000.

Nel febbraio del 2001 esce DE VUELTA Y VUELTA, e nel 2003 BONITO che vede tra le collaborazioni anche Jovanotti.



Nell'autunno 2005 viene pubblicato invece 1M2 (UN METRO CUADRADO) a cui segue nel 2007 ADELANTANDO, che in Italia avrà come singolo "Mi piace come sei" interpretato con la collaborazione di Niccolò Fabi. Nel 2009 esce ORQUESTA RECICLANDO, un album nel quale il gruppo spagnolo rivisita la propria discografia dandole una nuova veste. Nel 2011, l'ottavo album della carriera degli Jarabedepalo è Y AHORA QUE HACEMOS?



Come accaduto in passato, per il mercato italiano si è cercata la collaborazione con un grande nome del pop-rock per il lancio del primo singolo, quello preposto a "tirare" il cd. La canzone "La quiero a morir" è interpretata con Francesco Renga.



Nel novembre 2013 esce "Somos", il singolo che precede di quattro mesi la pubblicazione dell'album omonimo. Tra gli ospiti del disco compaiono Kekko dei Modà in "Oggi non sono io" (i due avevano già collaborato per "Come un pittore"). Jovanotti contribuisce alla scrittura di "Oggi non sono io" e della versione italiana della title track, "Siamo".



Nel 2017, dopo un breve periodo di fermo, la band torna sulle scene con un disco dal totolo 20 ANOS, che appunto va a festeggiare i 20 anni di attività del gruppo, proponendo tutti i suoi maggiori successi, ma con un arrangiamento nuovo, acustico e intimo. Non mancano gli ospiti italiani, come Jovannotti a interpretare "Bonito", Noemi per "Mi piace come sei", Francesco Renga per "Depende" e Kekko Silvestre per "Fumo", unico inedito del disco e singolo di lancio.





ORGANIZZAZIONE

Tags