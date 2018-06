Barbagia Night & Day: escursione ad Aritzo e a Sa Stiddiosa

Sabato 23 e domenica 24 giugno Paeonia vi propone due splendide escursioni alla scoperta del meraviglioso territorio della Barbagia.



Sabato 23, a partire dalle ore 18:00, visiteremo i meravigliosi boschi di Aritzo , ricchi di rigogliosa vegetazione di roverella, lecci e castagneti; incontreremo numerose sorgenti e torrenti d’interessante portata. Superate le prime dolci fatiche avremo modo di rifocillarci in un accogliente rifugio dal quale, attraverso un breve percorso, giungeremo al cospetto dell’imponente massiccio del Gennargentu, a lato il tacco di Perda e’ Liana e in un solo colpo d’occhio un incredibile panorama che spazierà dal golfo di Oristano all’Ogliastra.

Il rientro avverrà sotto il cielo stellato per comode carrarecce e mulattiere.





Domenica 24 giugno 2018 ci sposteremo nel vicino territorio di Gadoni - Seulo per la nostra seconda escursione alla scoperta della stupenda cascata di Sa Stiddiosa , il nostro angolo di Paradiso che non ha bisogno di presentazioni, ma che sappiamo, rievocherà nella memoria dei non giovanissimi i fasti di un vecchio filone cinematografico (avvisiamo a tal fine i partecipanti uomini che Brooke Shields non sarà presente a causa di precedenti impegni lavorativi).

Siamo però sicuri che non potendo conquistare la Barbagia, chiamata Barbaria dai romani proprio perché inconquistabile, sarà lei a conquistare tutti noi.



Appuntamento sabato ore 15:00 presso Mediaworld di Sestu , partenza con auto propria per Aritzo



Dettagli escursione sabato 23 giugno

Lunghezza percorso circa 13 km.

Partenza ore 18:00 circa

Prima parte diurna: circa 2h su sentiero ben tracciato, dislivello in salita circa 300 mt + 1h su carrareccia sino al punto di osservazione, dislivello in salita 200mt

Rientro notturno: circa 2h prevalentemente su carrarecce e mulattiere

Grado di difficoltà: E* - l’escursione non presenta difficoltà tecniche e non risulta particolarmente impegnativa

- NECESSARIA LAMPADA FRONTALE O TORCIA.

Pernottamento presso hotel della zona con abbondante prima colazione.

Mattina del 24 giugno trasferimento Aritzo Desulo circa 20 km + qualche km di sterrata



Dettagli escursione domenica 24 giugno

Lunghezza percorso circa 7 km su sterrata e sentiero ben sistemato

Durata circa 3h complessive oltre alla lunga sosta alla cascata Sa Stiddiosa.

Dislivello circa 370 mt

Grado di difficoltà E – l’escursione non presenta particolari difficoltà tecniche.



Costi : Escursioni + pernottamento in camera doppia € 80,00 comprensivi di prima colazione. Escursioni + pernottamento in camera singola € 85,00 comprensivi di prima colazione.

Solo escursione del sabato con pernottamento e prima colazione € 60 in camera doppia € 65 in camera singola Solo escursione della domenica a Sa Stiddiosa con arrivo con auto propria - appuntamento orario da concordare presso la chiesa campestre di santa Barbara di Seulo (circa 11km dopo Gadoni se si proviene dal Aritzo o 1,5 km dopo Seulo se si proviene da sud) € 25,00. Tutti i costi sono comprensivi del premio dell'assicurazione infortuni che copre ogni partecipante.



Ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa le adesioni devono pervenire tassativamente ENTRO venerdì 22 giugno.



EQUIPAGGIAMENTO: SCARPE DA TREKKING (indispensabili), Abbigliamento comodo, acqua, lampada frontale o torcia, costume da bagno, scarpette da scoglio. Cena del sabato e pranzo della domenica al sacco.



Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche.

Consigli dove dormire: - Hotel Edera – Belvì 0784 629898



Per ulteriori dettagli: gessica.mameli@gmail.com Tel: 329 7324836



L’ escursione è condotta da GAE regolarmente iscritta al RAS n 74 e all’AIGAE SA305





ORGANIZZAZIONE

Paeonia

Email: gessica .mameli@ gmail .com

Telefoni: 3297324836

Tags