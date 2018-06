Bolotana: Dall’industria allo sviluppo sostenibile

Percorso tematico dalla zona industriale di Ottana alla montagna di Bolotana raccontando il territorio Giornata di unione e sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile del territorio . Dal polo industriale della piana alle bellezze del monte per accompagnare una rinascita. Il territorio raccontato dai protagonisti: ex lavoratori di Ottana e familiari testimoniano l’impatto dell’industria sulla cultura, sulla società e sul territorio.



Il recupero dei territori e del valore del saperlo vivere, partendo dei mestieri antichi come prima risposta di cambiamento per porre le basi per una innovazione che possa essere sostenibile.



Programma

Ore 9,30 Ritrovo alla zona industriale di Ottana

Benvenuto e presentazioni.



Testimonianze ex lavoratori di Ottana e familiari.

Inizio del cammino con auto proprie con soste di riflessione partecipata da Ottana al paese di Bolotana, fino alle località più importanti e suggestive della montagna di Bolotana, il suo patrimonio storico - archeologico e naturalistico

Ore 13,00 pranzo con prodotti locali presso la struttura del campo di tiro al piattello dove saranno presenti esposizioni di produttori e artigiani locali.



Quota di partecipazione al pranzo 20 euro con prenotazione al numero: 3343134553



Ore 16,00 L’informazione e la condivisione, la forza dell’unione per la rinascita sostenibile Presentazione di lavori editoriali e cinematografici su tematiche ambientali e sociali Coordinamento a cura di Elisabetta Uda e Cristian Cadoni, Soc. Coop. Omnia Green Services, Progetto Ecoturismosardegna.it in collaborazione con Giulia Serra, IlMarghine.net



Interverranno :

Cristiano Sabino, che presenterà il suo libro: Compagno T. Lettere a un comunista sardo, Edizioni Condaghes

Casi coraggiosi di rinascita: produzioni agricole d’eccellenza: L’oro di Bolotana, il pluripremiato olio Ozzastrera e il giovane Terracuza

Tradizioni artigiane che si tramandano e innovano: il falegname artista Salvatore Cherchi

Antonio Sanna, autore, insieme a Umberto Siotto, del documentario-inchiesta che racconta le origini e la storia del polo petrolchimico di Ottana, Senza passare dal VIA. Proiezione



Saluti e conclusioni

Info e prenotazioni: 3343134553





ORGANIZZAZIONE

Ecoturismosardegna.it

Sito internet: https://www.facebook.com/ecoturismosardegna/

Telefoni: Ecoturismosardegna 3343134553

Tags