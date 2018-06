Tempo Sospeso: Bipersonale d’arte contemporanea a Norbello

Nata dal connubio e dalla profonda amicizia tra lo pittore e scultore Sarkos e il fotografo Gigi Cabiddu Brau, la mostra racconta la loro arte.



Il filo conduttore è lo scorrere del tempo che si impressiona su tele, ceramiche e carta fotografica, per raccontare scorci di vita. Una mostra che, nell’inesorabile scorrere del tempo, sembra sospendersi per incantarci.



Gli artisti, si descrivono attraverso le loro opere, narrano la vita in ogni sua sfaccettatura e il loro rapportarsi alla quotidianità, attraverso colori e bianco e nero che interagiscono magicamente creando emozioni.



Una bi personale, curata dallo storico dell’arte Daniela Madau (@damadelguilcier), dove bianco e nero di Gigi Cabiddu Brau, si sposa con il colore di Sarkos.



Arte che comunica concetti fondamentali e universali, che racconta lo spirito e l’essenza dei due artisti, opere dal forte valore comunicativo, che descrivono gioie, paure, rinascita, ricerca dell’io, ricerca di libertà, raccontano la nostra storia e la nostra tradizione, raccontano la Sardegna fuori dai canoni folkloristici, ma una terrà splendida inserita nel contesto mondo!



Questa è la mostra “Tempo Sospeso”, che aprirà i battenti il 16 giugno al MIDI Norbello.



La bipersonale, inserita all’interno della programmazione annuale del museo, rispecchia la mission della struttura che si pone come fulcro dell’immagine nel panorama artistico.



Orari mostra:

Lunedì: 09.00 - 13.00

Martedì: 9.00 - 13.00

Mercoledì: 16.00 - 19.00

Giovedì: chiuso

Venerdì: 16.00 - 19.00

Sabato & Domenica: 10.00 - 13.00/ 16.00 - 19.00



Ingresso a offerta





ORGANIZZAZIONE

museo dell'immagine e del design interattivo

Email: midi .norbello@ gmail .com

Telefoni: 3473846907

