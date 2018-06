A Oristano Corso Management Sportivo

CORSO MANAGEMENT SPORTIVO con rilascio crediti CONI - SNAQ il costo del corso è gratuito (avete già partecipato al precedente ) quindi prendiamolo come un ripasso o approfondimento possibilità di soggiorno per i partecipanti e loro familiari presso la palestra Gymnica di Oristano sita in via Ghilarza 5 se siete liberi e vi interessa vi aspetto per parlare di

- gestione legale e amministrativa della asd

- riforma del terzo settore

- procedura SNAQ e crediti formativi CONI per rilascio qualifiche tecniche

- registro 2.0

- decreto GDPR

- simulazione verifica fiscale





ORGANIZZAZIONE

Rete Adventure Gang

Sito internet: http://adventuregang.todosmart.net/

Email: segreteriascuolaformazione@ gmail .com

Telefoni: 342 0373458

