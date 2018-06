Capitani Coraggiosi D'Estate 2018 a Cagliari

Cinque venerdì sera, al calar del sole d’estate, dedicati ai bambini e alle famiglie, con teatro, musica, racconti e laboratori, per un inizio di vacanza estiva in città in un luogo magico e perfetto per l’occasione. È la rassegna Capitani Coraggiosi d’estate, che prende il via il 15 giugno e va avanti per ogni venerdì fino al 13 luglio, nella corte del centro d’arte e cultura La Vetreria, a Pirri.





Il Cada Die Teatro , per il secondo anno consecutivo, dopo i nove appuntamenti invernali della storica rassegna Capitani Coraggiosi, accoglie famiglie e ragazzi nella struttura di via Italia, per serate dove il gioco, la meraviglia, la costruzione, i racconti, la musica e il teatro accompagneranno tutti gli ospiti, dai più piccini ai grandi.



“La formula è quella delle domeniche invernali, diventate ormai appuntamento fisso per centinaia di bambini e genitori: si comincia con i laboratori e il gioco nella corte esterna della struttura, uno vero spazio a misura di bambini, allestito e pensato per tutte le attività in programma, poi al calar del sole il momento è quello giusto per andare in scena e assistere a spettacoli e produzioni che in questo momento stanno girando i teatri e i festival d’Italia” , spiegano i direttori artistici della rassegna Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi, di Cada Die Teatro.





La rassegna, che è inserita nella nuova edizione di CagliariPaesaggio , manifestazione promossa dal Comune di Cagliari, quest’anno alla sua seconda edizione, si apre il 15 giugno con il primo dei cinque laboratori, curato dall’associazione Cultarch - Architettura e Cultura.





“Piccoli paesaggi sensibili” è un’installazione-laboratorio dedicata ai più piccoli, che attraverso un percorso interattivo che stimola diversi sensi ed esplora i paesaggi e i simboli presenti nei tappeti sardi, potranno conoscere alcune delle caratteristiche e tradizioni proprie del nostro territorio.

Venerdì dopo venerdì i partecipanti contribuiranno alla realizzazione dell’installazione con il disegno e la costruzione di piccoli oggetti e immagini che ne diventeranno parte integrante.





I LABORATORI

Ad animare i cinque laboratori in programma saranno i professionisti di C.E.M.E.A Sardegna (Centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva), partner nella manifestazione e nella gestione della sede del centro La Vetreria. Carta, cartone, forbici, colle, materiali da riciclo, tanta fantasia e un grande sapere saranno gli strumenti utilizzati nei cinque laboratori: Costruiamo libri di carta pop up (15 giugno); Colori in libertà (22 giugno) Animali fantastici (29 giugno); Isole fantastiche (6 luglio); Paste modellabili (13 luglio).

Per tutta la durata della manifestazione sarà aperto il Cafè ludico, uno spazio e un tempo dedicato al gioco e al giocare. I giochi presenti nel Cafè Ludico sono scelti con cura per le loro caratteristiche, la loro qualità, la loro storia e provenienza. Gli operatori esperti accompagnano le persone nella scelta dei giochi e facilitano il gioco nella spiegazione delle sue regole.