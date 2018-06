Trofeo Judo 4 Mori a Cagliari

Cagliari protagonista di una grande manifestazione sportiva, torna finalmente dopo quattro anni di assenza il “Trofeo Judo Quattro Mori” che si svolgerà nel PalaPirastru (ex PalaRockfeller) di Monte Mixi domenica 30 settembre dalle ore 10.00 alle ore 17.00.



Lo spettacolo è assicurato in una due giorni organizzata dalla Scuola Judo Ceracchini con la collaborazione di una decina di società della provincia che vedrà impegnati i cadetti (15, 16 e 17 anni) nella giornata di sabato 29 settembre e gli esordienti B (13 e 14 anni) nella giornata di domenica 30 in una tappa del prestigioso circuito nazionale di judo "Trofeo Italia".





La competizione porterà circa 2000 persone tra atleti, tecnici ed accompagnatori provenienti da tutta Italia oltre che da tutta l'isola e che invaderanno la città di Cagliari con tutti i conseguenti risvolti economici, infatti essendo una gara a livello nazionale valida per l'assegnazione dei punti validi alla ranking list la partecipazione sarà massiccia. Saranno inoltre presenti diverse squadre Francesi che hanno già dato la loro adesione.



La manifestazione è gratuita ed è adatta a tutte le età.

Promuoviamo Passione!





ORGANIZZAZIONE

Scuola Judo Ceracchini

Sito internet: http://www.scuolajudoceracchini.it

Email: trofeo4mori@ scuolajudoceracchini .it

Telefoni: Nicola +39 3357151345

Tags