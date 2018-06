Sassari: Come Aumentare il tuo Fatturato e le Performance Aziendali lavorando su Te stesso

Un evento gratuito organizzato dalla società di consulenza aziendale MCG , avente come relatore Sara Chen, Dott.re Commercialista, Consulente Strategico e laureanda in Psicologia che svolge attività di Coach Professionista nell’ambito Business, Life e Sport, di Team Builder e di Educatore d’Impresa.



L'evento affronterà i seguenti punti:

-Il paradigma

-Creatività

-Il salto di paradigma

-Fonti del cash flow

-I 7 fondamenti del business

-Il primo passo: il sogno, obiettivo e risorse

-Sfera d’influenza

-Le conoscenze

-Leadership (win/win)

-Comunicazione

-Intelligenza emotiva



L'obiettivo sarà quello di illustrare e descrivere strumenti pratici per le piccole e medie imprese, organizzazioni e professionisti.

Poiché il nostro obiettivo è quello di supportare l'imprenditore ed il professionista durante la gestione, racconteremo come poter lavorare su te stesso per raggiungere gli obiettivi. Noi crediamo nella regione Sardegna e nelle Imprese ed Organizzazioni presenti nel territorio, per questo il nostro slogan "Trust The Process" descrive la "Fiducia nel Processo di Cambiamento".





