Mare & Miniere: Seminari di Canto e Musica Popolare a Portoscuso

Dal 26 giugno al'1 luglio si svolgeranno a Portoscuso, presso la Vecchia Tonnara, i seminari estivi con la seguente proposta formativa:

CANTO - Elena Ledda e Simonetta Soro

CANTO CORALE - Alessandro Foresti

LAUNEDDAS - Luigi Lai BODY PERCUSSION - Gigi Biolcati

CHITARRA - Marcello Peghin

MANDOLA - Mauro Palmas

PERCUSSIONI POPOLARI- Carlo Rizzo

DANZE POPOLARI ITALIANE - Nando Citarella

MUSICA D'INSIEME - Simone e Nicolò Bottasso

VIOLINO - Nicolò Bottasso

ORGANETTO DIATONICO - Simone Bottasso



Si terranno inoltre due MASTER CLASS con CUNCORDU E TENORE DI OROSEI e SU CUNCORDU ‘E SU ROSÀRIU DI SANTU LUSSURGIU.





Per la frequenza non è richiesta una competenza musicale specifica: i corsi sono rivolti sia a professionisti che a semplici estimatori.



Come di consueto, all’attività seminariale, che si svolgerà la mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il pomeriggio dalle 17.00 alle 20.00, seguiranno quotidiani spettacoli serali.



Per Info e richiesta modulo di iscrizione: mareminiere@gmail.com



Ricordiamo che tutti coloro che si iscriveranno ai corsi estivi entro il 15 Maggio avranno diritto a una riduzione di 20,00 Euro.



Potete chiederci anche l’elenco delle strutture ricettive presenti a Portoscuso, dove potrete prenotare il vostro soggiorno.



Mare e Miniere 2018 è organizzato da Elenaleddavox con il contributo di Fondazione di Sardegna, della Regione Autonoma di Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – dei comuni coinvolti e Sardinia Ferries e con la media partnership di Blogfoolk e del Giornale della Musica.



