Salvador Dalí e la Divina Commedia a Porto Cervo

Sbarca a Porto Cervo il capolavoro della letteratura italiana la “Divina Commedia” raccontato dall’occhio surrealista di Salvador Dalí : 100 xilografie acquerellate per illustrare l’incredibile viaggio nell’oltremondo dantesco partendo dagli abissi dell’Inferno per arrivare allo splendore del Paradiso, passando per il purificante Purgatorio.



La mostra si terrà presso il Conference Center dell’Hotel Cervo dal 1 luglio al 22 settembre 2018.





Non perdere l'opportunita di entrare in contatto con uno dei più grandi Maestri del XX secolo!