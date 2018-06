1° Trofeo Gillette Vip Padel Cup Cagliari

Dal 18 al 24 giugno l’ASD Tennis Club Cagliari ospiterà il torneo FIT TPRA di Padel di qualificazione al 1°Trofeo "Gillette Vip Padel Cup". Gara in programma DOPPIO MASCHILE.



Il torneo è riservato ai giocatori in possesso di tessera Fit settore Padel agonistica o non agonistica limitato 4.1, saranno ammesse un numero massimo di 32 coppie.

Tutti gli incontri si disputano 2 set su 3 a 4 giochi con applicazione del tie-break in tutte le partite, in luogo della terza partita si svolgerà un tie-break a 10 pt., sarà applicato il no advantage.





Si gioca con palle Dunlop Pro Padel.



Le iscrizioni dovranno pervenire al circolo organizzatore entro e non oltre le ore 12.00 del 16.06.2018 esclusivamente per via telematica attraverso il sito FIT TPRA o via mail all’indirizzo: torneitccagliari@gmail.com



Gli orari di gioco sono affissi, tutti i giorni, entro le ore 19.00 presso la sede del Circolo e sono gli unici a fare fede. Inoltre il circolo organizzatore si impegna a divulgare gli orari nei propri siti internet.

La quota di iscrizione è fissata in € 9,00 oltre alla quota FIT di € 3,00.

La gara si svolgerà con la modalità del tabellone di estrazione. I vincitori potranno partecipare all'esclusivo 1° Padel VIP Cup che si terrà a Sabaudia dal 20 al 22 luglio.



Obbligatoria, come sempre, la tessera FIT non agonistica oppure agonistica con classifica max 4.1 Info e iscrizioni via mail federicacurto@yahoo.it – 3391208725



Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, valgono le norme contenute nelle Carte Federali della FIT.



PREMI: Verrà premiato il 1° e 2° classificato ed inoltre sarà distribuito materiale promozionale a tutti i concorrenti.





ORGANIZZAZIONE

Tags