Il verso giusto - Personale di Antonio Secci allo Spazio E_EmmE di Cagliari

Testo di Presentazione di Anna Oggiano

Una mostra antologica è sempre il disvelamento delle ragioni e della ricerca operata nel corso degli anni da parte di un artista. Anni che rappresentano un periodo di vita dove una complessità di avvenimenti si susseguono. Una vita è fatta di stagioni che si ripetono, di colazioni, pranzi e cene, di amori e distacchi, di viaggi, lettere – prima cartacee e poi elettroniche – ricevute ed inviate, di musica ascoltata, di aria respirata e assaporata dalla pelle, dei colori del mare, della campagna e della città, di speranze e contrarietà, sogni e delusioni.





Vita è lavoro che, anche nelle applicazioni più umili, conserva e nasconde la scintilla della creatività. E’ nel riconoscere e riconoscersi nell’uomo, nell’abilità di essere artefice, di creare, costruire, trasformare l’ambiente e la realtà in cui si vive, nel vedere e cercare il celato, che si contraddistingue l’attività dell’artista che altro non fa, nella sua vita, se non evidenziare con reiterazione e costanza una idea.



La ricerca condotta da Antonio Secci nella sua lunga carriera mi pare volta, senza avere la pretesa di esaustività delle molte ragioni che sottendono il suo operato, alla disamina degli opposti e delle possibilità di conciliazione o armonizzazione degli stessi. Il nucleo di lavori selezionati in questa piccola antologica abbracciano un periodo che va dagli anni 70 ai nostri giorni.



In questi 40 anni l'artista ha scelto, di volta in volta, materiali diversi (metalli, plastiche, carte, colori acrilici, matite) per realizzare superfici materiche dove 2 soli colori delimitano spazi e forme accentuandone la contrapposizione. Queste forme geometriche irregolari, costrette su un supporto bidimensionale cui cercano di sfuggire proiettandosi nell'unica direzione possibile, davanti agli occhi dello spettatore, sono obbligate a convivere nello spazio dettato dall'artista, e trovare entro quei confini un dialogo. Ogni opera diventa una sorta di atollo disperso nell'oceano, un luogo o miraggio di approdo dove confrontarsi, scontrarsi o unirsi lasciando che le tensioni ed energie che increspano bordi e superfici trovino una comune lunghezza d'onda. (Anna Oggiano)



L'esposizione è visitabile dal 13 al 29 giugno 2018, nei giorni mercoledì, giovedì' e venerdì, dalle ore 19.00 alle 21.00.



L'ingresso è libero e gratuito.

Per info e contatti: Cell. n.: 347 1345030

E-Mail: associazioneemme@gmail.com



Testo e immagine rilevati dal web





ORGANIZZAZIONE

Associazione Spazio E_Emme Cagliari e Anna Oggiano

Sito internet: https://www.facebook.com/spazioEEMME/

Email: associazioneemme@ gmail .com

Telefoni: 347 1345030

Tags