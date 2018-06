Marlene Kuntz e PFM in due concerti a Simaxis

Il comitato classe 1968 è lieto di invitarvi alle festività in onore di San Simmaco Papa: un'intenso momento di fede, cultura e tradizioni che si fondono in una 5 giorni di musica e spettacoli.



venerdì 20 luglio MARLENE KUNTZ in concerto (Unica data in Sardegna) INGRESSO GRATUITO + special guest



sabato 21 luglio PFM PREMIATA FORNERIA MARCONI in concerto (Unica data in Sardegna) INGRESSO GRATUITO



Il comitato San Simmaco Papa classe 1968, vi aspetta a Simaxis (Or) dal 18 al 22 luglio per una grande festa popolare



Seguite la pagina fb Comitato San Simmaco Papa - Leva 1968 e scaricate l' APP, per ricevere tutti gli aggiornamenti e le info per partecipare.





ORGANIZZAZIONE

Comitato San Simmaco Papa - Leva 1968 - Simaxis (OR)

Sito internet: https://www.facebook.com/sansimmacoleva1968/

Email: sansimmacopapa .leva68@ gmail .com

Telefoni: 348 767 5055

