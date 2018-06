Bosa Rock Fest 2018

Bosa Rock Fest IV Edition ROCK EVENT / 11 AGOSTO 2018

INGRESSO GRATUITO/FREE ENTRY

Food & Beverage



Il Bosa Rock Fest è giunto alla IV Edizione, quest'anno abbiamo in serbo diverse novità che presto sveleremo!

Per la prima volta la nostra line up verrà arricchita da una band oltremare che sta riscuotendo consensi nel panorama musicale italiano, inoltre saranno presenti altre tre band made in Sardinia che calcheranno per la prima volta il nostro palco!



LIVE @ BOSA ROCK FEST

- TRACY GRAVE

- ALCOHOLIC ALLIANCE DISCIPLES

- ICY STEEL

- ELYNE

....to be continued



ORGANIZZAZIONE

Bosa Rock Fest

Sito internet: https://www.facebook.com/bosarockfest/

Email: bosarockfestival@ gmail .com

Telefoni: 392 506 4949

