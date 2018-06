XXXV Fiera delle Ciliegie a Lanusei

Dal 22 al 24 giugno torna una delle manifestazioni gastronomiche e culturali più attese dell'Ogliastra e dell’intera Sardegna: la città di Lanusei festeggia la nuova edizione 2018 della Fiera delle Ciliegie .



Arrivata quest’anno alla XXXV Edizione, la Fiera è ormai diventata un appuntamento irrinunciabile del mese di giugno, non solo per tutti gli ogliastrini ma anche per i diversi turisti, che per l’occasione decidono di visitare Lanusei.





L’Edizione 2018 sarà una tre giorni dedicata non solo a questo frutto prelibato tipico delle colline lanuseine, ma anche l’occasione per degustare diversi prodotti agricoli di stagione, enogastronomici e soprattutto per ammirare l’artigianato locale.



Ovviamente non mancherà la musica live, l’intrattenimento per grandi e piccini, attività sportive e presentazioni letterarie.



Si parte dal pomeriggio di venerdì 22 in Piazza Vittorio Emanuele con un occhio di riguardo verso i più piccoli con giochi e animazione a loro dedicati a cura dell’Associazione Lughenè, e la presentazione di Diego Corraine del libro per bambini La Pimpa, nata dalla famosa penna di Altan e tradotta finalmente anche in sardo per le Ed. Papiros.

A chiudere la serata concerto della band Klan.



Sabato 23 si aprono le porte del Museo Ferrai per visitare l’esposizione di artigianato artistico e la mostra fotografica “C’era una volta…” a cura dell’associazione Condividere, mentre sulla Via Roma sarà possibile degustare e acquistare presso gli stand espositivi ciliegie, prodotti agricoli di stagione, artigianato e enogastronomia locale.

Non mancherà l’appuntamento, in Piazza Marcia, con il Raduno Regionale Club Fiat 500 e delle macchine d’epoca arrivato quest’anno al settimo anno.

Nel pomeriggio la Piazza del Fico ospiterà la presentazione del Vocabolariu/Dizionariu dialetto Sardo Ogliastrino/Italiano di Francesco Tegas con lo scrittore Giacomo Mameli, la Consegna della I edizione del Premio “La Ciliegia d’oro” , e a seguire il concerto con i Cori Polifonici di S.Cecilia di Arborea, Corale Voci d’Ogliastra, il trio vocale AMaMe, il Coro forense “Note in toga”di Cagliari e il Coro femminile “Prendas de Armonias” di Mamoiada.

Anche per questa edizione le antiche cantine e i forni della cittadina ogliastrina apriranno le loro porte ai visitatori e alle visitatrici con dei menù degustazione pensati proprio per l’occasione: un modo per riscoprire i vecchi sapori con convivialità passeggiando tra le vie del Paese, accompagnati dalle note coinvolgenti della FunkyJazz Orchestra di Berchidda!



La giornata di domenica 24 inizierà alle 9’30 con la gara podistica “Corri con le ciliegie” per le vie del centro storico e la Gara Di Cross Country prova unica Campionato Regionale Avis Uisp 2018. Nella Piazza del paese si terrà il corso/dimostrazione dedicato al Pani Pintau per bambini e non, e a seguire la presentazione del progetto “Borgo Lanusei”.

Anche domenica sarà possibile visitare il Museo Ferrai e gli stand espositivi. Nel pomeriggio si potrà ammirare la Sfilata dei Gruppi Folk per le vie cittadine.

A seguire “Ciliegie Per Tutti” e l’immancabile riapertura delle Cantine e dei Forni con la colonna sonora del Gruppo Musicale “Sonu de Ogliastra”, orchestra itinerante lungo le vie del centro storico.



Programma

Venerdì 22

ORE 17,00 - Piazza Vittorio Emanuele: “Aspettando le ciliegie” giochi e animazione per bambini a cura dell’Associazione “Lughenè” ;

ORE 18.00 - Diego Corraine presenta il libro “La Pimpa” a cura della casa editrice Papiros A seguire intrattenimento per i più piccoli;

ORE 22,00 - P.zza Vitt. Emanuele: Concerto Musicale con “ Il Klan” a cura del CCN Le Falere ;

ORE 22,00 - Via Roma: Degustazione ciliegie.



Sabato 23

ORE 10,00-13,00/17,00-22,00 - Apertura Museo F.Ferrai esposizione artigianato artistico,mostra fotografica “C’era una volta…” a cura dell’associazione Condividere;

ORE 10:00 - Via Roma : stand espositivi di ciliegie, prodotti agricoli di stagione, artigianato e enogastronomia;

Ore 10:00 - Piazza Marcia: Raduno regionale club fiat 500 e macchine d’epoca “VII° raduno Città di Lanusei”;

ORE /17:00 -20.00 - Apertura Museo Diocesano,la mattina solo su prenotazione;

Ore 18:00 - Campo Lixius: Triangolare di calcio 10° “Trofeo Olimpique Intermedia Fiera delle Ciliegie”;

Ore 18.00 - Piazza Del Fico: lo scrittore Giacomo Mameli presenta il Vocabolariu/Dizionariu dialetto Sardo Ogliastrino/Italiano (in prevalenza lanuseino) Di Francesco Tegas;

Ore 18,40 - Consegna del Premio “La Ciliegia d’oro”, prima edizione;

Ore 19:00 - Piazza Del Fico: Concerto con i cori polifonici: S.Cecilia di Arborea- Corale Voci d’Ogliastra, il trio vocale AMaMe diretti dal Maestro R.Zinzula; Coro forense “Note in toga”di Cagliari diretto dal Maestro L.Zonca; Coro femminile “Prendas de Armonias” di Mamoiada diretto dal Maestro B.Monne;

Ore 20:00 - Centro Storico :“Ciliegie, Tra Forni e Cantine”. Degustazioni Di Prodotti Tipici;

Ore 20:00 - P.zza Vitt.Emanuele : Premiazione triangolare di calcio “ 10° trofeo Olimpyque Intermedia Fiera delle ciliegie”

ORE 20:30 - Centro Storico: Concerto itinerante lungo il percorso delle antiche Cantine con la FunkyJazz Orchestra di Berchidda.



Domenica 24

Ore 09,30 - Primo trofeo regionale FIDAL “Corri con le ciliegie” gara podistica per le vie del centro storico;

ORE 10,00-13,00/17,00-22,00 - Apertura Museo F.Ferrai esposizione artigianato artistico,mostra fotografica “C’era una volta…” a cura dell’associazione Condividere;

Ore 10:00 - Piazza Marcia: Raduno regionale club fiat 500 e macchine d’epoca “VII° raduno Città di Lanusei”;

Ore 10:00 - Piazza Vittorio Emanuele: corso/dimostrazione Pani Pintau per bambini e non a seguire giochi in piazza per tutti;

Ore 10:00 - Via Roma : stand espositivi di ciliegie, prodotti agricoli di stagione, artigianato e enogastronomia;

Ore 10,30 - Gara Di Cross Country “XXIII° Memorial S.Micheli” prova unica Campionato Regionale Avis Uisp 2018;

Ore 16,00 - Teatro Tonio Dei : Saggio di danza delle allieve del Centro Studi Danza “Franca Pani”

Ore 17,00-20.00 - Apertura Museo Diocesano, la mattina solo su prenotazione;

Ore 17,00 - Sfilata lungo le vie cittadine dei gruppi folcloristici di :Orgosolo, Macomer, Dolianova, Palmas Arborea,Talana;

Ore 18,00 - Via Roma: “Ciliegie Per Tutti”, la pro loco vi invita a gustare le ciliegie di Lanusei;

Ore 19,00 - Centro Storico:“ Ciliegie,Tra Forni E Cantine”. Degustazioni Di Prodotti Tipici .

Ore 20,00 - Centro Storico: Gruppo Musicale “Sonu de Ogliastra” orchestra itinerante lungo il percorso delle Antiche Cantine.



INFORMAZIONI : Associazione Turistica Pro Loco Lanusei, via Umberto, 30, 08045 Lanusei - 324 9057755



DOVE MANGIARE

Ristorante Pizzeria KA.MI.STE V.Umberto,24 Tel.0782/42984

Ristorante Pizzeria LA NUOVA VERACE V.le Europa 73 Tel.0782/40724

Ristorante Pizzeria DA GIANCARLO V. Dei Ciclamini,34 Tel.0782/40428

Pizzeria Bisteccheria BLACKOUT V. Dell’unità Tel.0782/482060

Ristorante Pizzeria VOLTAVELA V. Zanardelli,8 Tel.331.8463041

Paninoteca I 4MORI V.Progresso,2 Tel. 346.3909433

Ristorante Pizzeria BOSCO SELENE c/o Bosco Selene 3291723767

Pizzeria “Il Capriccio” Via Roma 118 Tel.0782 41571 - 3316774834



DOVE DORMIRE

Hotel ristorante VILLA SELENE S.S.198 km90 Tel. 0782.42471/2

Hotel MARIE CLAIRE v. Dei Ciclamini,34 Tel. 0782.41146

B&B IRADAS V. Marconi,215 Tel.347.9393390

B&B BARIGAU V.le Don Bosco,25 Tel. 0782.40341

B&B LE ROVERELLE S.S. 198 Tel. 0782.34038 – 3289373112

B&B NONNA LELLETTA Circonvallazione Sud Tel. 3403011610

OSTELLO DELLA GIOVENTU V. Indipendenza, 35 Tel. 0782.41051

CASA DI ACCOGLIENZA DON BOSCO V. Don Bosco, 3 Tel. 0782.42102





ORGANIZZAZIONE

Proloco Lanusei

