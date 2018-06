Domini Naturali: mostra collettiva all'Invisibile di Cagliari

"Se si concede alla natura nulla di più dello stretto indispensabile, la vita dell'uomo vale meno di quella di una bestia." (William Shakespeare)



Domini Naturali, group show a cura di Roberta Vanali, analizza il controverso rapporto tra natura e cultura attraverso lo sguardo di 10 artisti di diversa provenienza territoriale e diversi background di appartenenza .



Con l’ausilio di tecniche pittoriche e grafiche e con differenti approcci estetici, il progetto prende avvio dall’osservazione delle leggi che governano l’universo, dal momento che vivere sulla terra significa far parte della sua evoluzione, per giungere ad una riflessione sulla relazione uomo/natura.

Antonio Bardino, Emanuele Boi, Luigi Bove, Stefano Cozzolino, Bachis, Alberto Marci, Silvia Mei, Veronica Paretta, Fernanda Sanna e Angelo Zedda si confronteranno con le molteplici declinazioni della natura, con un occhio di riguardo alla relazione tra natura e cultura, al futuro del paesaggio e all’evoluzione cui è sottoposta la natura in rapporto all’uomo.



Sia che si tratti di natura benigna o matrigna, dalla forza creatrice o dalla potenza distruttrice, essa è sempre stata e sarà sempre motivo di dominio da parte dell’uomo. In un’epoca in cui equilibrio tra umanità e natura diventa sempre più emergenza.



