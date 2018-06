Tour La Maddalena e Caprera tra relax, buon vino e spiagge da sogno

Un tour enogastronomico tra relax e spiagge da sogno. Continua nel Nord Sardegna la rassegna “Viaggiando nel gusto – Sardinia wine tasting” alla scoperta della Terra del Vermentino.



Saremo ospiti della Cantina Tani di Monti per vivere da vicino la storia dell’azienda: dalla vite al bicchiere. Un intreccio di passione e cultura che li contraddistingue.



Domenica ci lasceremo avvolgere dal fascino dell’isola di La Maddalena, con il suo caratteristico borgo, di Caprera con il famoso compendio garibaldino e dalle affascinanti spiagge.





Un tour dedicato al gusto e al relax per scoprire il nord della nostra bella Sardegna, insomma una due giorni da non perdere assolutamente ;)



Programma di viaggio:

Sabato 7 luglio Ore

08:00 appuntamento parcheggi Mediaworld – Sestu

Ore 11:00 arrivo a Monti alle Cantine Tani: tour guidato ai vigneti e alle cantine

Ore 12:30 degustazione selezione 4 vini accompagnati da prodotti tipici

Ore 15:00 direzione Costa Smeralda e tour panoramico (Liscia di Vacca, Porto Cervo)

Ore 18.30 arrivo in hotel. Pernottamento presso Hotel*** - Baja Sardinia



Domenica 8 Luglio

Ore 08:00 colazione in hotel

Ore 08:45 appuntamento hall e check out

Ore 09:30 Imbarco porto di Palau

Ore 10.30 tour delle spiagge di Caprera (Cala Portese, Spiaggia dei due Mari)

Ore 13.00 pranzo al sacco fornito

Ore 14:15 visita al Museo di Garibaldi (Caprera) Ore 16:00 passeggiata nel centro storico di La Maddalena

Ore 17:30 rientro da La Maddalena e partenza per Palau

Ore 18:00 partenza per Cagliari

Ore 21:30 arrivo a Cagliari Appuntamento sabato 7 luglio ore 08:00 – Parcheggi Mediaworld (Sestu) Rientro domenica 8 luglio ore 21:30 a Cagliari Quota di partecipazione: € 199,00 per adulto - € 149,00 bambini fino ai 12 anni non compiuti - Infant 0-3 anni gratuiti Supplemento in camera singola: € 20,00 I posti sono limitati ;)





ORGANIZZAZIONE

Fabio Perria - Nadir sardinia

Sito internet: http://nadirsardinia.com/

Email: clau .tuve@ gmail .com

Telefoni: +39 333 3557875

Tags