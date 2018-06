Opening mostra Santissimi all'EXMA di Cagliari

Una realtà della giovane generazione artistica tra le più apprezzate nel contesto nazionale e internazionale: i SANTISSIMI – duo composto da Sara Renzetti (1978) e Antonello Serra (1977) – sono i protagonisti dell’estate all’EXMA .



A loro è dedicata la nuova mostra dell’EXMA, che si conferma a Cagliari centro del contemporaneo, promuovendo la conoscenza presso il grande pubblico di ricerche attuali e innovative, cui si accompagnano molteplici e importanti riflessioni sul nostro presente.

ORARI DI APERTURA

INGRESSO

CONTATTI

Attraverso una rigorosa selezione di opere, l’esposizione ricostruisce il percorso dei SANTISSIMI così come esso si è sviluppato a partire dal 2009, quando Renzetti e Serra, dopo gli anni della formazione a Firenze e le sperimentazioni individuali, hanno scelto di lavorare insieme, cominciando a plasmare il silicone come fosse carne, dando origine a piccole e grandi sculture in cui la perfezione di dettagli è assolutamente maniacale. I soggetti delle sculture sono uomini, donne e bambini colti in un preciso momento: quello del passaggio tra la vita e la morte.Per questo, muovendosi all’interno dell’esposizione, il visitatore si ritrova immerso in un’esperienza affascinante e perturbante allo stesso tempo, rapito dalle inquietudini, ma anche dalla misteriosa, straordinaria bellezza dell’esistenza umana. Ad ulteriore arricchimento di questa esperienza, durante il periodo della mostra sarà realizzata una grande installazione sulla facciata dell’EXMA, una nuova produzione appositamente concepita dai SANTISSIMI per interpretare l’identità e la storia del luogo, instaurando un dialogo – anticonvenzionale – con la città.dal martedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 24. Chiuso il lunedì.Intero: euro 5,00 Ridotto: euro 2,00 (over 65, under 26, gruppi di almeno 10 persone) Scuole: scolaresche euro 2,00 con visita guidata compresa Gratuito: bambini sotto i 6 anni, portatori di handicap con un accompagnatore, giornalisti.Visite guidate e visite speciali solo su prenotazione.info@exmacagliari.com 3466673565 – 070666399 Tutte le informazioni su: www.exmacagliari.co Testo e immagine rilevati dal web, in particolare dal sito http://www.exmacagliari.com/2018/santissimi/